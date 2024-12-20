“شركة المراعي تعلن عن وظائف لحملة الثانوية العامة: فرصة التقديم إلكترونيًا بشروط بسيطة”

أعلنت شركة المراعي عن فرصة رائعة لحملة الثانوية العامة للتقديم في وظائفها الجديدة، حيث توفر الشركة فرص عمل مميزة بشروط سهلة وبسيطة. في هذا المقال، نستعرض لكم التفاصيل الكاملة حول كيفية التقديم للوظائف المتاحة في شركة المراعي لعام 2024 والشروط المطلوبة لذلك.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة المراعي السعودية عن فتح باب التوظيف في أكثر من 28 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فيما أعلى في “الرياض، الخرج، حائل، رابغ، الدمام”.

“مسؤول سكن، مسؤول موارد بشرية، مساعد مدير مواهب، كاتب بيانات، مدير هندسة المصنع، مستشار أول للصحة والسلامة، مشرف مختبر، مدير أول علاقات مستثمرين، قائد فريق، مساعد مدير مزرعة، مشرف ورشة عمل، مشرف سكن، منسق إقليمي، مسؤول تخطيط، مدير إدارة الإنتاج، سكرتير، بائع تجزئة، قائد فريق الشبكة، مسؤول تدريب، مدير مختبر”.

وأوضح البيان إن التقديم سيكون متاح على تلك الوظائف بدءًا من التاسع عشر من شهر ديسمبر مع إمكانية التعرف على باقي الشروط والمهارات والوصف الوظيفي من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالشركة “من هنا“.

إذا كنت من حملة الثانوية العامة وترغب في الانضمام إلى فريق شركة المراعي، يمكنك الآن التقديم بسهولة عبر الإنترنت. تابعوا التحديثات الخاصة بالوظائف المستقبلية والشروط الجديدة للحصول على فرص مهنية متميزة.