“كيفية الحصول على تمويل سلفة الشخصي: الشروط وطريقة التقديم إلكترونيًا بخطوات بسيطة”

إذا كنت بحاجة إلى تمويل سريع ومرن، يوفر لك برنامج “سلفة” الشخصي الحل المثالي من خلال تمويلات ميسرة. في هذا المقال، سنتعرف على الشروط المطلوبة للحصول على تمويل سلفة الشخصي، بالإضافة إلى كيفية التقديم إلكترونيًا بخطوات بسيطة وسهلة.

كتب محمد سعد – شروط تمويل سلفة الشخصي وخطوات التقديم عليها والحصول على قرض سريع من أجل توفير الوقت والجهد على كافة المواطنين حيث يتميز بالعديد من المزايا ومن أهم هذه المميزات هي إمكانية تقديم طلب تمويل سلفه في أي وقت ومن أي مكان داخل المملكة بشكل إلكتروني دون اللجوء إلى الذهاب إلى أحد المقرات.

شروط تمويل سلفة الشخصي

قامت المنصة بوضع العديد من الشروط والضوابط اللازمة من أجل تقديم التمويل الذي يساعد الآخرين على قضاء حوائجهم ولهذا يجب توافر بعض الشروط وهي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم عمره لا يقل عن 23 سنة لأنه في حالة كان أقل من هذا لا يمكن الحصول عليها.

لا يجب أن يتجاوز عمره عن 60 عام.

أن يكون الشخص المتقدم حامل للجنسية السعودية.

يجب أن يكون للمستفيد وظيفة لا تقل فترة خروجه عنها 3 أشهر وهذا في حالة كان يعمل في القطاع الحكومي، وفي حالة القطاع الخاص يجب أن تكون 6 أشهر.

يجب ألا يقل الدخل الشهري الخاص به عن 5 آلاف ريال إذا كان يعمل في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة و 10000 ريال في حالة العمل في أحد القطاعات العسكرية.

أن يكون للمتقدم حساب بنكي في أحد البنوك السعودية.

يشترط ألا يكون على الشخص المتقدم أي تعثرات مالية لدى البنوك.

كيفية التقديم على تمويل سلفة

قامت منصة سلفة عمل إجراءات يمكن من خلالها الحصول على التمويل وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

من الممكن تحميل برنامج سلفة حالة امتلاك هاتف آيفون “ من هنا “، في حالة هاتف أندرويد يمكنك تحميل برنامج سلفة “ من هنا “.

بعدها فتح التطبيق والدخول عليه. ستظهر أمامك الخدمات التي يقدمها التطبيق قم بالنقر على التالي وبعدها الضغط على تسجيل الدخول. ستظهر حينها صفحة بها سجل الدخول على التطبيق من خلال إدخال الهوية الوطنية وكلمة المرور في حالة امتلاك حساب وفي حالة عدم امتلاك حساب قم بالنقر على تسجيل حساب جديد. بعد الضغط على عليها سيتطلب منك التطبيق تسجيل الهوية الوطنية. بعدها تكون قد سجلت حساب في الهوية الوطنية. ستظهر أمامك صفحة بها المبالغ التي ترغب في الحصول عليها في حالة الضغط على مبلغ سيظهر أمامك القسط الشهري الخاص بها، مع العلم أن المبلغ غير ثابت. في حالة كنت شخص مؤهل سوف يرسل التطبيق هذا لك قم بالضغط على طلب التمويل وستظهر صفحة بها الفواتير الخاصة بك التي يمكن أن يتم تسديدها من خلال التطبيق. من الممكن بعدها اختيار خدمة التمويل الشخصي. الضغط على طلب التمويل. قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة. إرفاق المستندات المطلوبة. النقر على إرسال الطلب بعدها. المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من سلفة للحصول على التمويل الشخصي من خلال موقع سلفة يجب القيام بتقديم بعض المستندات البسيطة وهي: نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بك. نسخة من سجل العائلة. نسخة من شهادة الميلاد. نسخة من عقد العمل الخاص بك أو شهادة الضمان الاجتماعي. كشف حساب بنكي لمدة ثلاثة أشهر. مميزات التمويل الخاص من سلفة يقدم تمويل سلفة العديد من المزايا المختلفة منها: يعتبر من التطبيقات السريعة التي تعمل على تنفيذ الخدمة في غضون بعض الدقائق الصغيرة. من الممكن التمويل بدون تحويل الراتب. فترات السداد مرنة قد تصل إلى 60 شهر. حصة التمويل قد تصل إلى 80% من قيمة التمويل. تعمل منصة سلفة على تمويل الأشخاص دون الحاجة إلى تحويل الراتب الخاص بهم والهدف الأساسي من هذا هو تزويد كافة المواطنين بالأموال اللازمة لتلبية كافة الاحتياجات المالية الخاصة بهم.



بعد التعرف لى الشروط المطلوبة وطريقة التقديم، يمكنك الآن الحصول على تمويل سلفة الشخصي بكل سهولة عبر الإنترنت. تابعوا المقالات القادمة لمزيد من التفاصيل حول كيفية استفادتكم من العروض التمويلية والخدمات المالية المميزة.