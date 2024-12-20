“السعودية تحصل على كارت ذهبي للمشاركة في بطولة الكأس الذهبي من كونكاكاف قبل المونديال”

في خطوة مميزة نحو التحضير للمونديال، حصل المنتخب السعودي على “كارت ذهبي” للمشاركة في بطولة الكأس الذهبي التي تنظمها كونكاكاف. هذه الدعوة المميزة تفتح أمام الأخضر فرصة كبيرة لمواجهة أقوى المنتخبات في أمريكا الشمالية والوسطى. في هذا المقال، نغطي تفاصيل المشاركة وأثرها على استعدادات السعودية للبطولات القادمة.

كتب محمد سعد – ظهر السيد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مشاركة السعودية في نسختي 2025، 2027 من بطولة الكأس الذهبي في كوكناكاف وقال عبر منصة إكس:

“كان من الفخر ان أمثل الاتحاد الاسيوي في هذه البطولة المرموقه تمثيل السعودية يعتبر فخر لكل سعودي وهذة البطوله تؤخذ على محمل الجد، خصوصا انها تسبق كأس العالم بسنة، وذلك بمساعدة اشقائنا في اتحاد الكونكاف لكرة القدم”.

وأضاف وقال: “وبصفتتا دولة مستضيفة لكاس العالم لكرة القدم فإن فرصه التعلم تعتبر مسؤولية سيحتضنها اتحاد كرة القدم السعودي بكل اخلاص كرة القدم هي هاجس وطني في المملكة العربية السعودية ومهمتنا هي النمو معا والمساعدة لتنمية اللعبة عالميا نشكر الرئيس مونتالياني على دعوتنا للمشاركة بأستمرار”.

تعتبر هذه الدعوة إضافة قوية للمنتخب السعودي في إطار استعداداته للمونديال، حيث ستساهم في تعزيز خبرته أمام فرق عالمية. تابعونا لمزيد من التفاصيل حول نتائج المباريات القادمة واستعدادات السعودية لمنافسات كأس العالم.