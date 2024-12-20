“عروض ضخمة: مكتبة جرير تخفض أسعار سامسونج ألترا 23 وآيفون 15 برو لفترة محدودة”

أعلنت مكتبة جرير عن تخفيضات هائلة على هواتف سامسونج جالاكسي ألترا 23 وآيفون 15 برو، مما يشكل فرصة ذهبية لعشاق التكنولوجيا لاقتناص أحدث الأجهزة بأسعار تنافسية. التخفيضات متاحة لفترة محدودة، لذا يُنصح العملاء بالإسراع بالشراء قبل انتهاء الموعد.

كتب محمد سعد – يوجد العديد من الهواتف الحديثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة التي يرغب العديد من الجميع شرائها وعلى وجه الخصوص فئة الشباب، والفرصة جاءت أمامهم الآن وذلك عن طريق عروض مكتبة جرير، حيث يمكنك شراء هاتف سامسونج الترا 23 وأيفون 15 بور، يجب عليك استغلال الفرصة والشراء قبل انتهاء موعد التخفيض . فثدلو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

مواصفات هاتف سامسونج الترا 23

تقدم مكتبة جرير عرض خاص على هاتف سامسونج الترا 23 بسعر مغري للغاية وهو 2799 ريال سعودي بدلاً من 5199 ريال سعودي وذلك لفترة محدودة للغاية، حيث يتميز هذا الهاتف بالعديد من المميزات هي:

نوع الهاتف غوريلا جلاس.

معدل سطوع الشاشة 1750 شمعة.

كما تتميز الشاشة بأن معدل التشغيل الخاص بها هو 13 Android.

كما تصل قوة البطارية إلى 5 آلاف أمبير، كما أن سرعة الشاحن تصل إلى 45 واط، كما توجد بصمة الأصبع في أسفل الشاشة.

كما يتميز بدقة الشاشة والوضوح، كما تتكيف مع إضاءة المكان.

كما أن معالج الهاتف هو ثماني النواة من نوع سناب دراجون كوالكوم.

كما أن الكاميرا الأمامية تقوم بالتقاط الصورة بدقة عالية.

كما أن الكاميرا الخلفية رباعية، الأولى حيث تصل تبلغ دقتها نحو 200 بكسل، كما تصل دقة الكاميرا الثانية نحو 12 بكسل، كما تصل دقة الكاميرا الثالثة والرابعة نحو 10 بكسل.

الهاتف لا يأتي معه جراب ولا شاحن يقتصر الأمر على وجود وصلة فقط.

كما تصل معدل تحديث 120 هرتز.

كما يتميز بذاكرة تخزين نحو 256*512*1024.

توجد سماعة خارجية مع الهاتف.

كما يوجد بداخله معالج الرسومات والجرافيك ادرينو 740.

كما أن رام الهاتف يأتي بحجم 8و12 جيجا بايت.

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مواصفات هاتف آيفون 15 برو

جاء هاتف آيفون 15 برو بسعر خاص لم يكن متوفر من قبل ولم يوجد إلا من خلال مكتبة جرير حيث أصبح سعره 3899 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال سعودي، ويتميز هذا الهاتف بالعديد من المواصفات العالمية مثل:

يحتوي هذا الهاتف على خاصية مقاومة الماء والغبار.

نوع الشاشة في هذا الهاتف نحو Dynamic Island.

مصنوع هذا الهاتف من الزجاج والإطار الخارجي له مصنوع التيتانيوم.

كما يصل سطوع الشاشة 2000 بكسل.

كما أن الهاتف يدعم شريحتين مختلفين.

متوفر هذا الهاتف بأكثر من لون هم ( الأصفر، الأخضر، الوردي، الأزرق، الأسود).

كما أن الكاميرا الأمامية تكون 12 بكسل.

كما أن الكاميرا الخلفية ثنائية دقة الكاميرا الأول تصل إلى 48 بكسل، والثانية تصل إلى 12 بكسل.

كما أن دقة الفيديوهات تكون بدقة 4k.

كما يتوفر فيه خاصة بصمة الوجه.

كما أن نظام التشغيل في الهاتف إلى iso 17.

كما أن هذا الهاتف يدعم خاصة الاتصال اللا التلامسي.

يصل معدل تحديث الشاشة نحو 60 هيرتز.

كم سعر ايفون برو 13 في السعودية؟

وصل سعر ايفون برو 13 في السعودية إلى 5199 ريال سعودي، ولكن مكتبة جرير قامت بتقديم تخفيض لهذا الهاتف حيث أصبح سعره نحو 3899 ريال سعودي فقط، بادر بالشراء الآن قبل انتهاء العرض.

سامسونج S 24 الترا متى نزل؟

نزل هاتف سامسونج الترا في بداية عام 2024 وتحديدًا في شهر يناير، مع العلم أنه جاء بالعديد من المميزات والمواصفات العالمية التي نالت إعجاب الملايين من المواطنين، مع العلم أنه منذ طرحه في الأسواق حقق نسبة مبيعات كبيرة جدًا.

كم سعر s24 الترا في السعودية؟

يبلغ سعر هاتف s24 في السعودية نحو 5199 ريال سعودي، ولكن الرائع والمفاجأة الآن أن مكتبة جرير قامت بعمل تخفيض كبير على هذا الهاتف حيث أصبح سعره نحو 2799 ريال سعودي وذلك لفترة محدودة، وإذا كنت ترغب في المزيد من الهواتف الذكية بسعر مغري جدًا على الدخول على الصفحة الرسمية لمكتبة جرير لمتابعة كل ما هو جديد أول بأول.

لا تفوتوا هذه الفرصة المميزة للاستفادة من التخفيضات على هواتف سامسونج ألترا 23 وآيفون 15 برو في مكتبة جرير. تابعوا العروض قبل انتهائها واستمتعوا بتجربة أحدث الأجهزة بأسعار مذهلة. للمزيد من التفاصيل، زوروا أقرب فرع أو الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير.