“كيفية تجديد استمارة السيارة في السعودية بدون فحص 2024”

تسعى الإدارة العامة للمرور في السعودية إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، وتتيح لهم تجديد استمارة السيارة بدون الحاجة إلى إجراء فحص فني، بشرط أن تكون المركبة مستوفية لبعض الشروط. هذه الخدمة تساهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف والوقت المطلوبين. في هذا المقال، سنعرض لك خطوات تجديد الاستمارة إلكترونيًا عبر منصة أبشر، والشروط التي يجب أن تتوافر لتجنب الفحص الفني.

كتب محمد سعد – تيسر المملكة العربية السعودية للمواطنين الوصول إلى خدمات حكومية متعددة من خلال منصة “أبشر الإلكترونية”، ومن بين هذه الخدمات خدمة تجديد الاستمارة بدون فحص، حيث تسمح هذه الخدمة لقائدي المركبات بتجديد استمارة السيارة الخاصة بهم بسهولة ويسر عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد فروع الإدارة العامة للمرور صفنظل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تجديد الاستمارة بدون فحص

استمارة المركبة هي عبارة عن شهادة رسمية تثبت أن السيارة صالحة للسير بها، ومن خلال النقاط التالية سنتعرف على خطوات تجديد الاستمارة بدون فحص:

التوجه مباشرة إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الإلكترونية. تحديد خدمات الأفراد أبشر.

كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور للدخول إلى حساب المستخدم.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

تحديد خدمة تجديد استمارة السيارة.

الموافقة على شروط الحصول على الخدمة.

النقر على زر الاستفادة من الخدمة.

يجب تعيين السيارة التي سيتم تجديد الاستمارة لها.

دفع رسوم التجديد.

بذلك تكون قد اكتملت عملية تجديد الاستمارة.

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شروط تجديد استمارة السيارة 1446

قامت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بتحديد شروط تجديد استمارة السيارة لعام 1445، والتي تشمل:

ضرورة تسديد مالك السيارة لجميع الرسوم المتأخرة والمخالفات المرورية قبل الشروع في عملية التجديد.

إحضار مالك السيارة لملف الفحص الدوري الذي يحمل تاريخًا ساريًا.

إحضار وثيقة التأمين على المركبة المراد تجديد الاستمارة لها.

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كم تكلفة تجديد الاستمارة في السعودية؟ تبلغ رسوم تجديد استمارة السيارة 100 ريال سعودي. كم فترة السماح بعد انتهاء استمارة السيارة؟ يتم منح سائق المركبة فترة سماح بعد انتهاء صلاحية الاستمارة تصل إلى 60 يومًا.