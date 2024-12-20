“ضبط 6 أطنان من الأغذية المخالفة في جدة بواسطة وزارة التجارة”

في إطار الجهود الرقابية المستمرة لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة، أعلنت وزارة التجارة في السعودية عن ضبط 6 أطنان من المواد الغذائية المخالفة بمدينة جدة. العملية تأتي ضمن حملات تفتيشية مكثفة تهدف إلى مراقبة الأسواق والتحقق من التزام الموردين والموزعين بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

كتب محمد سعد – ألقت فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة القبض على ستة أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والمجهولة المصدر في أحد المستودعات بحي الخمرة، جنوب جدة.

جاء ذلك خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها الفرق للتحقق من تطبيق المنشآت التجارية للأنظمة السارية.

وقد استدعت الوزارة مالك المستودع لإكمال الإجراءات القانونية ضده وفقاً للوائح نظام مكافحة الغش التجاري.

تواصل الوزارة جهودها الحثيثة في مواجهة المخالفات وتطبيق العقوبات القانونية المترتبة عليها، والتي قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين.

وتدعو الوزارة المستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفات من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 1900، لضمان حماية حقوقهم والحفاظ على سلامتهم.