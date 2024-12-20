“الدبيخي ينتقد أرقام حراس منتخب السعودية: “الأزرق ظالم” يثير الجدل”

أثار الناقد الرياضي جمال الدبيخي جدلًا واسعًا بتصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها أرقام حراس مرمى المنتخب السعودي، معتبرًا أن هذه الأرقام “ظالمة” بحق المنتخب. تصريحات الدبيخي جاءت خلال تحليله للأداء الأخير للمنتخب، حيث أشار إلى أن التقييم الحالي قد لا يعكس القدرات الحقيقية لحراس المرمى. كتب محمد سعد – أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الأرقام الرسمية للاعبي المنتخب الوطني المشاركين في بطولة كأس الخليج العربي.

كشف هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26″، المقرر إقامتها في الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير المقبل.

يلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات البحرين واليمن والعراق.

في هذا السياق، صرّح الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي قائلاً: “تم اختيار نواف العقيدي لحمل القميص رقم 1، بدلاً من حارس الهلال محمد العويس وحارس القادسية المتألق والرائع أحمد الكسار”.

وأضاف: “هذا دليل على براءة العقيدي من الاتهامات التي طالته سابقًا من اللوبي الأزرق الظالم، والتي دمرت وأثرت على مسيرة نادي النصر في دوري أبطال آسيا وأثرت أيضًا على نتائجه في الدوري السعودي وحرمته من المنافسة”.

واستطرد قائلاً: “عاد رينارد إلى السعودية وأنصف الحارس الأول في السعودية نواف العقيدي من قرارات بعض المسؤولين ضده فقط لأنه ليس من هذوليك”.

يُذكر أن قائمة رينارد تضم 26 لاعبًا، من بينهم القائد سالم الدوسري، نجم الهلال، الذي أثارت إصابته خلال مباراة فريقه أمام الرائد في الدوري شكوكًا حول إمكانية مشاركته في البطولة.