“الحارثي يصف النصر بـ’مدلل اللجان’ في تعليقه على تصريحات رئيس الطائي”

أثار الإعلامي الرياضي الحارثي جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي بعد وصفه لنادي النصر بـ”مدلل اللجان”، وذلك خلال تعليقه على تصريحات رئيس نادي الطائي التي تناولت العلاقة بين اللجان الرياضية وأداء بعض الأندية. تصريحات الحارثي جاءت في سياق النقاش حول الدعم الذي يحظى به بعض الأندية ومدى تأثيره على المنافسة الرياضية.

كتب محمد سعد – أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق عن تأجيل مباراة نادي النصر وضيفه نادي الطائي ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب ظروف طارئة.

كان من المقرر إقامة المباراة على ملعب مرسول بارك، لكنها تأجلت بشكل مفاجئ، مما أثار غضب جماهير وإدارة نادي الطائي.

في هذا السياق، أدلى رئيس نادي الطائي بتصريحات مثيرة قائلاً: “تم تأجيل المباراة دون أن يتم استشارتنا أو أخذ رأينا”.

وأضاف: “تواصل معي أحد المسؤولين عبر الهاتف، وقلت له هذا الأمر غير مقنع. طلبت إرسال خطاب رسمي، وقد وصلنا الخطاب”.

وتابع: “للأسف، لم نتلقَ أي تواصل آخر من أي جهة باستثناء هذا المسؤول، وقد تم إبلاغنا بقرار التأجيل بشكل مفاجئ”.

من جانبه، علّق الإعلامي سلطان الحارثي بغضب على هذه التصريحات، قائلاً: “سامحنا يا تركي الضبعان، هذا مدلل اللجان نادي النصر، يتحدث عن النزاهة في مباريات الهلال، بينما تُؤجل مبارياته دون استشارة الفريق المنافس، والسبب عطل كهربائي”.

جدير بالذكر أن نادي النصر أصدر في وقت سابق بيانًا رسميًا أوضح فيه أن قرار التأجيل جاء بسبب أعطال كهربائية ناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

تصريحات الحارثي ورئيس الطائي سلطت الضوء مجددًا على الجدل الدائر حول دور اللجان الرياضية وأثرها على المنافسة بين الأندية السعودية. يبقى هذا الموضوع محل نقاش واسع بين الجماهير والمحللين، وسط دعوات للمزيد من الشفافية في اتخاذ القرارات الرياضية.