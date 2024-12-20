“فؤاد أنور يفاجئ الجماهير: ليس الإمارات المنتخب الفائز بكأس خليجي 26”

كتب محمد سعد – كشف النجم السعودي السابق، فؤاد أنور، رأيه بشأن المنتخب المرشح للفوز بلقب كأس الخليج العربي “خليجي 26″، التي ستنطلق غدًا السبت في الكويت.

تضم المجموعة الأولى في كأس الخليج منتخبات الكويت، وعمان، وقطر، والإمارات، بينما تضم المجموعة الثانية السعودية، والعراق، واليمن، والبحرين.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة “SSC” السعودية اليوم الجمعة، قال فؤاد أنور: “لا قلق على المنتخب القطري في خليجي 26، فهو يعتمد بشكل أساسي على أكرم عفيف، الذي يمثل إضافة كبيرة للفريق، وقادر على قيادة قطر لتحقيق نتائج إيجابية”.

وأضاف: “أرى أن هناك ثلاثة منتخبات مرشحة بقوة للفوز بالبطولة، وهي السعودية في المقام الأول، تليها العراق، ثم قطر”.

وعند سؤاله عن فرص المنتخب الإماراتي في البطولة، أجاب: “حتى الآن، لا أضعه ضمن الترشيحات”.

خليجنا واحد | فؤاد أنور:

السعودية والعراق وقطر الأقرب من لقب كأس الخليج.. ولا خوف على المنتخب القطري بتواجد أكرم عفيف#خليجي_زين26 | #SSC pic.twitter.com/yp4Aw3JTZe — SSC (@ssc_sports) December 20, 2024

الجدير بالذكر أن فؤاد أنور شارك في 84 مباراة دولية مع المنتخب السعودي في مختلف البطولات، وسجل خلالها 10 أهداف، بينها أربعة أهداف في بطولات كأس الخليج.

تصريحات فؤاد أنور أضافت حماسة إضافية لجماهير كرة القدم في الخليج، حيث أشعلت النقاشات حول هوية المنتخب الأقرب للظفر بالكأس. ومع اقتراب البطولة، تبقى المفاجآت واردة، ويبقى السؤال: هل تصدق توقعات أنور؟ أم أن البطولة ستشهد سيناريو مختلفًا؟