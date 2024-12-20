إعلامي يكشف منافسي النصر الحقيقيين في الدوري السعودي بعيدًا عن الاتحاد والهلال”

في تصريح غير متوقع، أكد أحد الإعلاميين الرياضيين أن المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم لن تقتصر على الاتحاد والهلال كخصمين تقليديين للنصر. بدلاً من ذلك، كشف عن أسماء أندية أخرى وصفها بالمنافسين الحقيقيين، مستندًا إلى معطيات فنية ومستوى الأداء خلال المباريات السابقة. كتب محمد سعد – أثارت تصريحات إعلامي رياضي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن الأندية السعودية التي تنافس نادي النصر على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

يواجه نادي النصر موسمًا صعبًا في الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، مبتعدًا بفارق كبير عن متصدري الدوري الهلال والاتحاد، مما يجعل تصريحات الإعلامي تبدو بعيدة عن الواقع.

في هذا الإطار، قال الإعلامي عايد الرشيدي: “الهلال والاتحاد والنصر لا يزالون في المنافسة على لقب الدوري”.

لكن هذا الرأي قوبل بمعارضة شديدة من الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي، حيث رد قائلاً: “النصر تخشاه جميع الفرق في الدوري السعودي، بينما النصر لا يخشى أي فريق”.

وتابع الدبيخي حديثه مضيفًا: “أقولها بكل وضوح وأتحمل مسؤولية كلامي، الأندية التي تنافس النصر على لقب الدوري هي الاتفاق، التعاون، والأهلي”.

يُذكر أن الاتحاد يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، يليه الهلال في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، ثم القادسية في المركز الثالث بـ29 نقطة، والنصر في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.