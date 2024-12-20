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إعلامي يكشف منافسي النصر الحقيقيين في الدوري السعودي بعيدًا عن الاتحاد والهلال”

إعلامي يكشف منافسي النصر الحقيقيين في الدوري السعودي بعيدًا عن الاتحاد والهلال”
إعلامي يكشف منافسي النصر الحقيقيين في الدوري السعودي بعيدًا عن الاتحاد والهلال"
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

في تصريح غير متوقع، أكد أحد الإعلاميين الرياضيين أن المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم لن تقتصر على الاتحاد والهلال كخصمين تقليديين للنصر. بدلاً من ذلك، كشف عن أسماء أندية أخرى وصفها بالمنافسين الحقيقيين، مستندًا إلى معطيات فنية ومستوى الأداء خلال المباريات السابقة.

كتب محمد سعد – أثارت تصريحات إعلامي رياضي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن الأندية السعودية التي تنافس نادي النصر على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

"مفاجأة: إعلامي يكشف منافسي النصر الحقيقيين في الدوري السعودي بعيدًا عن الاتحاد والهلال"

 

يواجه نادي النصر موسمًا صعبًا في الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، مبتعدًا بفارق كبير عن متصدري الدوري الهلال والاتحاد، مما يجعل تصريحات الإعلامي تبدو بعيدة عن الواقع.

في هذا الإطار، قال الإعلامي عايد الرشيدي: “الهلال والاتحاد والنصر لا يزالون في المنافسة على لقب الدوري”.

لكن هذا الرأي قوبل بمعارضة شديدة من الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي، حيث رد قائلاً: “النصر تخشاه جميع الفرق في الدوري السعودي، بينما النصر لا يخشى أي فريق”.

وتابع الدبيخي حديثه مضيفًا: “أقولها بكل وضوح وأتحمل مسؤولية كلامي، الأندية التي تنافس النصر على لقب الدوري هي الاتفاق، التعاون، والأهلي”.

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— أسماء بلقيس صبري (@AsmaeBelqiss) December 20, 2024

يُذكر أن الاتحاد يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، يليه الهلال في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، ثم القادسية في المركز الثالث بـ29 نقطة، والنصر في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

تصريحات الإعلامي أعادت صياغة النقاش حول موازين القوى في الدوري السعودي هذا الموسم. مع تقدم المباريات، يبقى السؤال: هل ستتمكن الأندية التي أشار إليها من منافسة النصر فعليًا على اللقب؟ أم أن الاتحاد والهلال سيستعيدان مكانتهما كمنافسين تقليديين؟ الأيام القادمة ستكشف المزيد.

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