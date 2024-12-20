“وصفة كب كيك سريع بدون بيض: بمكونات بسيطة ومتوفرة في منزلك”

إذا كنت تبحثين عن وصفة سهلة وسريعة لتحضير كب كيك شهي بدون استخدام البيض، فأنت في المكان الصحيح. هذه الوصفة تعتمد على مكونات متوفرة في كل بيت، وهي مثالية لمن يعانون من حساسية تجاه البيض أو لمن يرغبون في تجربة وصفة اقتصادية ولذيذة في الوقت نفسه.

كتب محمد سعد – ترغب الكثير من الأمهات في معرفة طريقة عمل الكب كيك اللذيذ والهش، لأنها تعد من إحدى أنواع الحلويات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، وخاصة الصغار، وذلك نظراً لشكلها المميز واللافت وحجمها الصغير، لذلك يتم البحث بشكل متزايد لمعرفة المكونات المستخدمة لتحضير الكب كيك، بالإضافة إلى معرفة طريقة التحضير بشكل مفصل، لذلك سوف نقوم بتوضيح جميع التفاصيل في مقالنا بكل دقة.

طريقة عمل الكب كيك

نظراً لأن الكب كيك يعد من إحدى أنواع الحلوى الخفيفة والهشة ذات الطعم اللذيذ والتي يفضل تناولها عدد كبير من الأشخاص من الكبار والصغار، فسوف نقوم بتوضيح المكونات المستخدمة لتحضير الكب كيك، ويلزم إحضار المكونات بنفس المقادير للحصول عليه مميزاً ولذيذاً، وتتمثل المقادير بأنها تكون على النحو التالي:

نقوم بإحضار كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

مقدار نصف كوب من السكر.

مقدار نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من اللبن الزبادي.

ملعقة واحدة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة من البيكنج صودا.

مقدار نصف ملعقة من الملح.

مقدار نصف ملعقة من الفانيليا.

طريقة تحضير الكب كيك

لكي نقوم بتحضير الكب كيك يلزم اتباع طريقة التحضير الصحيحة والتي تتمثل فيما يلي:

نقوم في البداية بتسخين الفرن جيدًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية. بعد ذلك نحرص على خفق السكر والزبدة جيدًا للحصول على مزيج كريمي. يلزم أن نقوم بإضافة الفانيليا واللبن ونخفقه بشكل جيد. نقوم بعد ذلك بإحضار وعاء منفصل ونحرص على خلط البيكنج بودر والدقيق والبيكنج صودا والملح جيدًا. بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الدقيق والزبدة بالتدريج مع الاستمرار في التقليب برفق لتمتزج كافة المكونات بشكل جيد. يلزم أن نقوم بصب الخليط في القوالب الخاصة بالكب كيك، ويلزم أن تكون مبطنة بنسبة بسيطة من ورق الزبدة. نحرص على إدخال الكب كيك في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج بشكل تام. بعد ذلك نقوم بإخراج الكب كيك ونتركه حتى يبرد، وبعد ذلك نحرص على تزيينه. من الضروري أن نستخدم المقادير المستخدمة في تحضير الكب كيك بنسب محددة واتباع طريقة التحضير السليمة والصحيحة للحصول عليه لذيذًا وذو طعم مميز.

طريقة عمل الكب كيك بالشوكولاتة

الكب كيك بالشوكولاتة من الحلويات المحبوبة لدى الكبار والصغار ويتميز بسهولة تحضيره وإمكانية تزينه بطرق مبتكرة، وإليكم مكونات وطريقة تحضير الكب كيك.

كوب وربع دقيق.

¾ كوب بودرة كاكاو خام.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

كوب سكر ناعم بودرة.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب ونصف حليب.

نصف كوب زيت نباتي.

طريقة التحضير

في البداية سخني الفرن وحضري قوالب الكب كيك وضعي داخلها الأكواب الورقية، ثم اخلطي المكونات الجافة الدقيق وبودرة الكاكاو والبيكنج باودر والسكر. اخفقي المكونات السائلة البيض والفانيليا والحليب والزيت، ثم ضيفي المكونات الجافة إلى السائلة واخفقي بشكل جيد حتى يتجانس الخليط. وزعي الخليط بالتساوي في قوالب الكب كيك بحيث تملئي ¾ القالب. اخبزي الكب كيك في الفرن لمدة عشرين دقيقة أو حتى يخرج عود أسنان نظيف عند إدخاله في المنتصف. اتركي الكب كيك يبرد قليلا قبل تزيينه وتقديمه.

طريقة عمل كب كيك لذيذ ببيضة واحدة فقط

مقادير سهلة وبسيطة

نصف كوب دقيق.

نصف كوب حليب.

ثلثي كوب سكر.

ربع كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

بيضة واحدة.

ملعقتان صغيرتان بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

في البداية قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة، وفي وعاء اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر جيدا. في وعاء آخر مناسب اخفقي الزبدة والسكر بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي. ضيفي البيضة والفانيليا واخفقي بشكل جيد. ضيفي خليط الدقيق بالتناوب مع الحليب إلى خليط الزبدة، واخفقي حتى يختفي الدقيق تمامًا. وزعي الخليط في قوالب الكب كيك المدهونة بالزبدة أو المبطنة بورق الزبدة. أدخلي القوالب في الفرن لمدة عشرين دقيقة أو حتى ينضج الكب كيك ويصبح ذهبي اللون. اتركي الكب كيك يبرد قبل تزيينه بالشوكولاتة أو الجليد أو أي نوع آخر من التزيين الذي تفضلينه.

طريقة عمل الكب كيك بالزيت

الكب كيك بالزيت هو بديل رائع للكب كيك بالزبدة ويتميز بقوام رطب وسهولة التحضير، إليكم مكونات وطريقة تحضير الكب كيك بالزيت في المنزل.

1 كوب دقيق.

نصف كوب سكر.

ربع كوب مسحوق الكاكاو.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب حليب.

ربع كوب زيت نباتي.

1 بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

للتزيين

زبدة كريمة.

سكر بودرة.

شوكولاتة مبشورة أو مكسرات أو أي نوع آخر من التزيين الذي تفضله.

طريقة التحضير

في البداية سخني الفرن وادهني قوالب الكب كيك بالزبدة أو استخدمي قوالب ورقية. في وعاء عميق اخفقي الدقيق والسكر ومسحوق الكاكاو والبيكنج بودر والملح، وفي وعاء آخر مناسب اخفقي الحليب والزيت والبيض والفانيليا. ضيفي خليط الحليب إلى خليط الدقيق واخلطيهم حتى يصبح المزيج متجانس ولا تخفقي المزيج أكثر من اللازم حتى لا يفقد الكب كيك هوائه.