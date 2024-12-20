“حمص الشام على طريقة المحلات: وصفة سهلة تدفيك في برد الشتاء”

كتب محمد سعد – يعتبر حمص الشام المعروف أيضًا بـ”الحلبسة” من أشهر المشروبات الساخنة التي تقدم في فصل الشتاء، يتميز هذا المشروب بمذاقه الحار والمميز الذي يمنح الدفء في الأيام الباردة، ويعتبر مشروب مميز لتجمعات العائلة والأصدقاء في فصل الشتاء، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل بنفس طعم المحلات، في هذا المقال سنتعلم طريقة عمل حمص الشام بخطوات سهلة ومكونات بسيطة، لتحصلي على النكهة الأصيلة والمميزة تمامًا كما في المحلات.

حمص الشام

لعمل حمص الشام سوف تحتاجي إلى هذه المكونات:

2 كوب حمص الشام منقوع في الماء لمدة 12 ساعة.

4 أكواب ماء لسلق الحمص.

2 حبة طماطم مبشورة أو معصورة.

1 بصلة صغيرة مبشورة أو مفرومة ناعم.

4 فصوص ثوم مهروسة.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

2 ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة.

عصير 2 ليمونة للتقديم.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة زيت.

حمص الشام زي المحلات

قومي بنقع حمص الشام في كمية كبيرة من الماء لمدة 12 ساعة على الأقل، مع تغيير الماء مرة أو مرتين أثناء النقع.

بعد النقع، اغسلي الحمص جيدًا وضعيه في قدر كبير مع 4 أكواب ماء على نار متوسطة.

اتركي الحمص يغلي لمدة 30-40 دقيقة حتى ينضج ويصبح طري، ويمكنك إضافة القليل من الماء إذا احتاج الأمر.

في قدر آخر، سخني ملعقة صغيرة من الزيت وأضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح أصفر.

أضيفي الثوم المهروس وقلبي لبضع ثواني حتى تفوح رائحته.

ضعي الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم في القدر، وقلبي الخليط جيدًا.

أضيفي الكمون والشطة والفلفل الأسود والملح، وقلبي المكونات حتى تتجانس.

اتركي الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتسبك الصلصة.

صفي الحمص المسلوق مع الاحتفاظ بماء السلق.

أضيفي الحمص إلى خليط الصلصة، ثم اسكبي ماء السلق تدريجيًا حتى تحصلي على القوام المناسب للشوربة.

اتركي المزيج يغلي لمدة 10-15 دقيقة على نار هادئة.

قدمي حمص الشام ساخن.

أضيفي عصير الليمون وشرائح الليمون حسب الرغبة للحصول على طعم مميز.

كانت هذه طريقة عمل حمص الشام زي المحلات بنفس الطعم المميز، ومن أهم أسرار العربيات في الشارع أو المحلات هو النقع لمدة طويلة لأن ذلك يجعله سهل في الطهي ولا يسبب انتفاخات أيضًا.