“طريقة عمل كرات البسكويت بالشوكولاتة: تحلية خفيفة وسريعة بالزبدة والحليب”

كتب محمد سعد – طريقة عمل كرات بسكويت الزبدة من افضل و أشهى الحلويات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة لديكم حيث تتميز هذه الحلوى بطعمها الغني وسهولة إعدادها، مما يجعلها من بسكويت الذي يقدم مع الشاي أو القهوة، أو كوجبة خفيفة للأطفال والتي تزيين بالشوكولاته والكريمة ولصق قطعتين مع بعضها البعض أو يمكن تزيينه بالسكر الخشن على الوجه أو بجوز الهند، وسنتعرف معكم على طريقة تحضير الزبدة بسكويت بخطوات بسيطة.

طريقة كرات بسكويت زبدة الناعم

لصنع البسكويت بابسط المكونات المتاحة لديكم حضروا معنا بسكويت الزبدة بلونه الذهبي جميل وقوامه الناعم.

نحتاج إلى عدد 2 كوب من البسكويت السادة المطحون. نصف كوب من الزبدة المذابة حوالي 100 جرام نصف كوب من السكر البودرة نصف كوب من الحليب المكثف المحلى ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. كوب من مكسرات أو شوكولاتة للتزيين

تحضير بسكويت زبدة ناعم يذوب بالفم