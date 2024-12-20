“طريقة عمل كرات البسكويت بالشوكولاتة: تحلية خفيفة وسريعة بالزبدة والحليب”

إذا كنت تبحثين عن تحلية لذيذة وسريعة التحضير تناسب جميع أفراد العائلة، فإن كرات البسكويت بالشوكولاتة هي الخيار المثالي. هذه الوصفة تعتمد على مكونات بسيطة مثل البسكويت، الزبدة، والحليب، وهي سهلة التحضير ومناسبة لتقديمها في أي وقت كوجبة خفيفة أو مع القهوة.
كتب محمد سعد – طريقة عمل كرات بسكويت الزبدة من افضل و أشهى الحلويات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة لديكم حيث تتميز هذه الحلوى بطعمها الغني وسهولة إعدادها، مما يجعلها من بسكويت الذي يقدم مع الشاي أو القهوة، أو كوجبة خفيفة للأطفال والتي تزيين بالشوكولاته والكريمة ولصق قطعتين مع بعضها البعض أو يمكن تزيينه بالسكر الخشن على الوجه أو بجوز الهند، وسنتعرف معكم على طريقة تحضير الزبدة بسكويت بخطوات بسيطة.
طريقة كرات بسكويت زبدة الناعم
لصنع البسكويت بابسط المكونات المتاحة لديكم حضروا معنا بسكويت الزبدة بلونه الذهبي جميل وقوامه الناعم.
- نحتاج إلى عدد 2 كوب من البسكويت السادة المطحون.
- نصف كوب من الزبدة المذابة حوالي 100 جرام
- نصف كوب من السكر البودرة
- نصف كوب من الحليب المكثف المحلى
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- كوب من مكسرات أو شوكولاتة للتزيين
تحضير بسكويت زبدة ناعم يذوب بالفم
- أولا نقوم بطحن البسكويت السادة جيدًا باستخدام محضرة الطعام أو بوضعها في كيسه ويتم إغلاقها أو يتم سحقه باستخدام النشابة حتى يصبح مسحوق.
- ثم يمزج البسكويت المطحون مع السكر البودرة في وعاء عميق، مع التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- ثم ننزل عليها بالزبدة المذابة والفانيليا إلى خليط البسكويت، وتقلب المكونات جيدًا حتى تتشكل عجينة متماسكة، إذا كانت العجينة جافة قليلا يمكن إضافة الحليب المكثف بشكل تدريجي حتى تصبح ناعمة وسهلة التشكيل.
- ثم نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة أو يتم ضغطها في صينية مبطنة بورق الزبدة حسب الرغبة، كما يمكن استخدام قوالب لتشكيل لبسكويت بأشكال مختلفة متاحة لديكم.
- ثم نقوم بتزيين بسكويت بالمكسرات المجروشة أو بصوص شوكولاته عليها جوز الهند أو مكسرات أو تزيين بجوز الهند فقط حيث أن تزيين يكون على حسب رغبتك.
- ثم توضع كرات بسكويت في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل لتتماسك قبل التقديم، يمكنك تعديل المكونات حسب ذوقك، مثل استخدام بسكويت الشوكولاتة أو إضافة نكهات مختلفة كالقرفة أو جوز الهند، أو أي نوع من مكونات التي تعطي لها شكل وطعم مختلف وفق ما ترغبين.