“كيكة بجوز الهند مسقية بالحليب والعسل: هشة ولذيذة بمذاق لا يُقاوم”

كتب محمد سعد – طريقة عمل كيكة جوز الهند من الحلويات الشهية التي تتميز بقوامها الطري ونكهتها الغنية بوجود بها جوز الهند المبشور والتي تعتبر من أنواع الكيك المثالية التي تقدم في المناسبات مع الشاي أو القهوة تحضيرها سهل وسريع، ولا يتطلب لعمل الكيك خبرة كبيرة في المطبخ، وكيكة جوز الهند طرية تصنع في الشتاء وتعطي الجسم طاقة اللازمة له وفيما يلي سنتعرف معكم على طريقة كيكة جوز الهند الطرية إعدادها خطوة بخطوة.

طريقة جوز الهند كيكة هشة اسفنجية القوام

نحتاج إلى عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض. كوب من جوز الهند المبشور. كوب من السكر الأبيض كوب من الحليب كامل الدسم نصف كوب من الزيت النباتي. عدد ثلاث بيضات. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. ربع ملعقة صغيرة من الملح نصف كوب من غسل تسقية الكيك خفيف القوام

تحضير كيكة جوز الهند اسفنجية طرية