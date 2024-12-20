“كيكة بجوز الهند مسقية بالحليب والعسل: هشة ولذيذة بمذاق لا يُقاوم”

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إذا كنت تبحثين عن حلوى فاخرة وسهلة التحضير تجمع بين القوام الهش والنكهات الغنية، فكيكة جوز الهند المسقية بالحليب والعسل هي الخيار الأمثل. تتميز هذه الكيكة بنعومتها وطعمها الرائع، بالإضافة إلى شكلها المميز الذي يجعلها مثالية للتقديم في المناسبات أو مع القهوة.
كتب محمد سعد – طريقة عمل كيكة جوز الهند من الحلويات الشهية التي تتميز بقوامها الطري ونكهتها الغنية بوجود بها جوز الهند المبشور والتي تعتبر من أنواع الكيك المثالية التي تقدم في المناسبات مع الشاي أو القهوة تحضيرها سهل وسريع، ولا يتطلب لعمل الكيك خبرة كبيرة في المطبخ، وكيكة جوز الهند طرية تصنع في الشتاء وتعطي الجسم طاقة اللازمة له وفيما يلي سنتعرف معكم على طريقة كيكة جوز الهند الطرية إعدادها خطوة بخطوة.
طريقة جوز الهند كيكة هشة اسفنجية القوام
- نحتاج إلى عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض. كوب من جوز الهند المبشور.
- كوب من السكر الأبيض
- كوب من الحليب كامل الدسم
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- عدد ثلاث بيضات.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح
- نصف كوب من غسل تسقية الكيك خفيف القوام
تحضير كيكة جوز الهند اسفنجية طرية
- نقوم في بداية بتسخين الفرن من درجة حرارة 180 مئوية، ثم جهزي قالب الكيك بدهنه بالزبدة أو الزيت ورشه بالدقيق لمنع الالتصاق.
- ثم في وعاء عميق، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يصبح خليط الكيك كريمي وهش ويختفي السكر.
- ثم أضيفي الزيت والحليب بشكل تدريجي إلى الخليط، واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات جيداً، ثم في وعاء آخر، امزجي الدقيق مع جوز الهند المبشور، البيكنج باودر، ورشة الملح.
- ثم يضاف خليط مكونات جافة مع مكونات سائلة وتقلب بالتدريج حتى تختلط المكونات مع بعضها بالمضرب اليدوي لتختلط وتكون خليط كريمي متجانس بدون تكتلات.
- ثم يصب الخليط في القالب المحضر سابقا ثم تدخل الصينية إلى الفرن لمدة ما بين 30 إلى 35 دقيقة، أو حتى تاخذ الكيك لون ذهبي مع أن تخرج سكينة نظيفة عند غرزها في المنتصف.
- ثم بعد إخراج الكيكة من الفرن، اتركيها لتبرد، ثم اسكبي العسل فوقها إذا كنت تفضلين كيكة أكثر حلاوة، ثم رشي طبقة من جوز الهند المبشور للتزيين وتدخل الثلاجة لكي تتماسك ثم تقدم وتقطع بالهنا والشفا لذيذ وخفيفة كيك جوز الهند اسفنجية.
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