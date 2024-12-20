“عروض بنده السعودية: خصومات هائلة على المنتجات حتى 24 ديسمبر 2024”

تقدم بنده السعودية خصومات مذهلة لفترة محدودة على مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسرة اليومية. من المواد الغذائية إلى الأدوات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية، استمتع بأرخص الأسعار والعروض الحصرية التي تستمر حتى 24 ديسمبر 2024. لا تفوت الفرصة لتوفير المزيد عند التسوق.

كتب محمد سعد – أقوى عروض بنده السعودية تجدوها بداخل كل الفروع حتى يوم 24 ديسمبر 2024، والتي تتميز بتنوع المنتجات المتاحة بها ما بين السلع الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، والمفروشات، وأدوات المنزل، كما تتيح لكم عروض السعودية لدى هايبر بنده فرصة كبيرة لشراء كل إحتياجاتكم المنزلية أو الشخصية مع الإستفادة بتوفير كبير، وهذا بمناسبة إقتراب العام الجديد بخصوماته الكبرى في كل المتاجر.

لفترة محدودة متاح لكل العملاء في السعودية عروض هايبر بنده على مختلف أنواع السلع الغذائية من منتجات الألبان، واللحوم، والأسماك، والدواجن، كما يوجد أغذية الإفطار والمعلبات بمختلف أنواعها في كافة الفروع المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية.

عروض بنده السعودية على اللحوم

متاح في هايبر بنده لحوم طازجة ومجمدة من كل الأصناف بأسعار مخفضة لفترة محدودة على النحو التالي:

لحم بقري مكعبات أو مفروم جنوب أفريقي بسعر 33.95 بدل من 30.95 ريال سعودي للكيلو.

مفروم بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 27.95 بدل من 35.95 ريال سعودي للكيلو.

برجر بقري برازيلي بسعر 28.95 بدل من 34.95 ريال سعودي للكيلو.

سجق بقري برازيلي بسعر 27.95 بدل من 34.95 ريال سعودي للكيلو.

تخفيضات هايبر بنده على الأسماك

متاح أنواع مميزة من الأسماك البحرية الطازجة في hyper panda بأقل تكلفة، وكذلك السالمون والروبيان:

كيلو سمك قارون بحري 1400/800 بسعر 23.95 بدل من 33.95 ريال سعودي.

كيلو سمك بوري بسعر 17.95 بدل من 22.95 ريال سعودي.

كيلو سمك مكرونة أو ماكريل بسعر 7.95 بدل من 9.95 ريال سعودي.

كيلو روبيان مزرعة 80/70 بسعر 24.95 بدل من 34.95 ريال سعودي.

اسعار منتجات الألبان في هايبر بنده

منتجات الألبان من الأجبان بكل أصنافها تجدوها بفروع بنده السعودية هذا الأسبوع بسعر مميز جدًا لفترة محدودة:

سعر كيلو جبنة عكاوي أسترا بسعر 39.95 بدل من 51.95 ريال سعودي.

سعر كيلو جبن زينه بالزبدة دمياط أو إسطنبولي، أو دوبل كريم، أو برازيلي بسعر 19.95 بدل من 29.95 ريال سعودي.

سعر كيلو جبنة موزاريلا السنبلة بسعر 44.95 بدل من 59.95 ريال سعودي.

سعر كيلو جبن بدر قليل الدسم بالحبة السوداء بسعر 27.95 بدل من 41.95 ريال سعودي.