“موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 2024 وكيفية الاستعلام عبر منصة سكني وشروط الاستحقاق”

كتب محمد سعد – يتم البحث بصورة دائمة عن متي صرف الدعم السكني في السعودية، لما يمثله هذا النظام من أهمية كبيرة لدي العديد من المواطنين، فهو مبادرة أطلقتها المملكة لتحقيق الاستقرار للأسر السعودية، وتوفير مبادرات تمويلية يتملك من خلالها المواطنين منازل مناسبة، ويهدف سكني إلى تقديم حلول سكنية تساهم في تحسين نمط الحياة لأهالينا المستفيدين، وبناء مجتمع ينعم أفراده بتعدد طرق امتلاك المسكن، مع توافر شروط الاستحقاق للحصول على الدعم، وخلال السطور التالية نوضح لكم الرابط الرسمي للاستعلام عن دعم سكني، وكذا موعد صرف الدعم لشهر ديسمبر 2024.

أطلق برنامج سكني المخصص لتنمية ورفع مستوي الحصول على سكن للمواطنين السعوديين، بما يتناسب مع الحياة العصرية ويلبي احتياجات المواطن الطبيعية، وتم تحديد موعد لصرف الدعم بصفة شهرية، يوم 24 من كل شهر ميلادي، على أن يتم تحديد موعد أخر حال توافق الموعد الرسمي مع إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية، وقد تداولت عدة أخبار عن تأخر صرف الدعم لدورة شهر ديسمبر 2024، ولكن هذه الأخبار غير صحيحة، بحيث سيتم الصرف في الموعد الرسمي وهو يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2024.

رابط الاستعلام عن الاستحقاق “منصة سكني”

حدد برنامج سكني منصة إلكترونية تحت اسم “منصة سكني”، للتعرف على شروط الاستحقاق لدعم سكني، والاستعلام عن استحقاق الدفعة الجديدة، كما يتم من خلال المنصة استعراض الخدمات العقارية المتكاملة، ومنتجات السوق العقاري المتاحة على الساحة أول بأول.

الدخول على الموقع الإلكتروني “sakani.sa“.

الضغط على تسجيل دخول.

إدخال بيانات الدخول “رقم الهوية الوطنية، كلمة المرور”.

الدخول على قسم الدفعات المالية.

تحديد الدفعة المالية شهر ديسمبر 2024.

كتابة البيانات المطلوبة كاملة وصحيحة.

الضغط على استعلام لتظهر بيانات الدفعة.

شروط الاستحقاق

للحصول على دعم سكني يجب توافر عدة شروط ونوضحها خلال النقاط التالية.