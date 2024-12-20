“أوبو A79 5G: هاتف ببطارية عملاقة وأداء خارق بسعر ينافس في الأسواق”

أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد Oppo A79 5G الذي أثار اهتمام المستخدمين بفضل مواصفاته القوية وسعره التنافسي. يتميز الهاتف ببطارية ضخمة تدوم طويلاً، ومعالج قوي يوفر أداءً سلساً حتى مع الاستخدام المكثف. إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات متقدمة وسعر مناسب، فإن Oppo A79 5G هو الخيار المثالي. في هذا المقال، نلقي نظرة شاملة على المواصفات والسعر.

كتب محمد سعد – سعر ومواصفات Oppo A79 5G، صرحت شركة أوبو عن واحد من هواتفها الجديدة التي يأتي ارخص هاتف من أوبو يدعم شبكات الجيل الخامس حيث أنه مزود بشاشة IPS مع معدل تحديث بتردد 90 هرتز وبطارية ذات سعة كبيرة تصل الي 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط، ومعالج من نوع Dimensity 6020 وغيرها من المواصفات التي ميزت هذه النسخة من هاتف أوبو لذا سوف نتعرف معا على سعر ومواصفات Oppo A79 5G في السطور القادمة فتابعونا.

يأتي الهاتف بالعديد من المواصفات حيث تأتي هذه المواصفات كالتالي:

الشاشة مميز ذات مساحة كبيرة بحجم 6.72 بوصة، حيث تأتي الشاشة بثقب للكاميرا الامامية ويتواجد في منتصف الشاشة، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز.

المعالج يقدم أداء ممتاز فهو مزود بمعالج Mediatek Dimensity 6020 ثماني النواة مع دقة تصنيع تصل الي 7 نانومتر.

الكاميرا الأمامية مقبولة الدقة تقدم أداء جيد بدقة 50 ميجا بكسل، مع كاميرا خلفية بدقة 50 و 2 ميجابكسل.

البطارية تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير، يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 33 واط.

الهاتف مزود ب 2 سماعة تعمل بنظام ستيريو.

الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

الهاتف يأتي بذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 8 رام.

عيوب Oppo A79 5G

علي الرغم من المزايا العديدة التي جاءت في الهاتف إلا أن عيوبه عديدة وهي:

الكاميرا الأمامية ليست بدقة عالية فكان من الأفضل تطوير دقتها.

اصدار التشغيل في الهاتف اندرويد قديم.

لا يمكن تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K .

لا يدعم الهاتف خاصية كاميرا التصوير الواسع.

نوع الشاشة ليست بالأفضل حيث أنه من الأفضل لو كانت من نوع أموليد المميز.

سعر Oppo A79 5G

يأتي سعر هاتف Oppo A79 5G بسعر مناسب يتناسب مع مزايا وامكانيات الهاتف حيث يأتي سعره كالتالي:

في مصر : يأتي سعر الهاتف لنسخة 128 جيجا بايت هو 11.825 جنيه.

: يأتي سعر الهاتف لنسخة 128 جيجا بايت هو 11.825 جنيه. في السعودية : يصل سعره إلى 900 ريال.

: يصل سعره إلى 900 ريال. في الإمارات : يصل سعر الهاتف الى 881 درهم.

: يصل سعر الهاتف الى 881 درهم. في قطر : يبلغ سعر النسخة 128 جيجا بايت الي 874 ريال.

: يبلغ سعر النسخة 128 جيجا بايت الي 874 ريال. في الكويت : يسجل الهاتف سعر 72 دينار للنسخة 128 جيجا بايت.

: يسجل الهاتف سعر 72 دينار للنسخة 128 جيجا بايت. في العراق: تصل سعر النسخة من الهاتف الي 314.400 دينار.