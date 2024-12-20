“قبل الشراء: تعرف على عيوب ومواصفات Realme 13 Pro Plus وسعره في الأسواق”

كتب محمد سعد – يعتبر سعر ومواصفات Realme 13 Pro Plus المتاح الآن في الأسواق من أكثر ما يهم الكثير من محبي هواتف ريلمي إحدى أهم شركات تصنيع الهواتف الجوالة والتي أصدرت هاتفها المميز الجديد المحتوي على العديد من السمات التي تميزه عن غيره من الهواتف الأخرى المنافسة من نفس فئته السعرية، ويعتبر هذا الجهاز من ريلمي من الفئة المتوسطة العليا ويعد تطوير بسيط عن الإصدار السابق ريلمي 12 برو بلس ولكن الهاتف ريلمي 13 برو بلسي لا يزال يعمل بنفس نوعية المعالج من الإصدار ريلمي 12 برو بلس ولكن تم العمل على تطوير المستشعرات في الكاميرات الرئبي والزوم مع البطارية التي تصل إلى مستوى سعة 5200 مل أمبير، وفيما يلي نتحدث عن المزيد حول وصف هذا الجهاز، وسعره الحالي في الأسواق وأبرز عيوبه ومميزاته.

نتحدث بالتفصيل من خلال النقاط المقبلة على المواصفات العامة للجهاز الهاتفي Realme 13 Pro Plus:

يدعم الخاصية اللاتلامسية NFC .

يدعم شريحتين من نوع Nano Sim .

يدعم شبكات الجيل الثاني 2G كما يدعم شبكات الجيل الثالث 3G والرابع 4G والخامس 5G .

خامات ظهر ريلمي 13 برو بلس جاءت من الجلد ، كما تتوفر نسخ من خام الزجاج على حسب اللون.

الفريم في هاتف ريلمي 13 برو بلس أتى من البلاستيك .

الشاشة منحنية من الأطراف، وجاءت بشكل نوتش، ونوعها أموليد، ومقاسها 6,7 بوصة.

جودة عرض الشاشة هي FHD+ مع مستوى دقة 1080×2412 بكسل.

كثافة البيكسلات الخاصة بشاشة هاتف ريلمي 13 برو بلس تصل إلى 394 بيكسل لكل بوصة.

الإصدارات من هذا الهاتف هي: إصدار من سعة التخزين 256 جيجا بايت و8 جيجا بايت، وإصدار آخر بنفس سعة التخزين مع 12 جيجا بايت، والإصدار الثالث سعتة الذاكرة الصلبة 512 جيجا بايت، و12 جيجا بايت.

السطوع في هذا الجهاز عالي، ويصل إلى 2000 شمعة، بينما السطوزع الفعلي يصل إلى 4 نانو ميتر.

المعالج في الهاتف Snapdragon 7s Gen 2

الكاميرا الخلفية في الجهاز ثلاثية ودقتها 50 ميجا بيمكسل للرئيسية.

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

عيوب هاتف Realme 13 Pro Plus

الكاميرا الخلفية في هذا الإصدار بارزة بعض الشئ.

لا يدعم إمكانية تركيب كارت ميموري .

الهاتف غير داعم لمنفذ الـ 3.5 ملم.

سعر موبايل Realme 13 Pro Plus

سعر نسخة هاتف Realme 13 Pro Plus في السوق المحلية في مصر للسعة 512 جيجا بايت و12 جيجا بايت يصل إلى 20500 جنيه مصري وهو سعره الحالي في الأسواق المحلية.