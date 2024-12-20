“كيفية التسجيل في دعم ريف وموعد إعلان نتائج الأهلية بعد التقديم”

كتب محمد سعد – رابط تسجيل دعم ريف يمكن صغار المزارعين من التقديم للحصول على مبلغ الدعم الحكومي المستحق بناءً على حجم الإنتاج ونوع النشاط الزراعي الذي يقومون عليه، وقد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تقديمها للدعم الريفي للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال قطاع الزراعة في المملكة العربية السعودية، وحددت ما هي الشروط المطلوبة لقبول طلب الحصول على دعم ريف.

رابط تسجيل دعم ريف

يمكن للمواطنين الحصول على العديد من الخدمات الحكومية إلكترونيًا وذلك لتوفير الوقت والجهد، فقد شهدت الفترة الأخيرة رقمنة الخدمات للمشاركة في التحول الرقمي الذي يدعم رؤية المملكة 2030، وقد قدمت الوزارة رابط تسجيل دعم ريف الإلكتروني برقم الهوية الوطنية لصغار المزارعين في المملكة وحددت ما هي الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل بنجاح.

التسجيل في دعم ريف

أما عن رابط تسجيل دعم ريف للحصول على الدعم فيمكن الوصول إليه من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة ريف.

ثم اختيار تسجيل الدخول التي تظهر بالقائمة الأساسية للمنصة.

وبعدها كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة السر (للمسجلين سابقًا في الموقع).

بينما الغير مسجلين أو غير الحاصلين على حساب نشط في المنصة فيمكن تنشيط حسابهم من خلال النفاذ الوطني الموحد.

أو عن طريق النقر على زر مستخدم جديد ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة بالخانات الفارغة.

ثم اختيار التسجيل واستخدام البيانات في تسجيل الدخول.

إذا انتهيت من الخطوات السابقة فسوف تصبح قادرًا على التسجيل في أحد قطاعات الدعم التي حددتها المنصة ولكن لا بد أن يتوافر في طلبك جميع شروط القبول في دعم ريف.

متى تظهر نتائج الأهلية في الدعم الريفي

تظهر نتائج الأهلية بعد إرسال الطلب والتسجيل بنجاح بمدة لا تزيد عن 90 يوم عمل من تاريخ الإرسال، أما موعد صرف الدعم الريفي الشهري فهو يبدأ من أول يوم للشهر الميلادي وينتهي في العاشر من نفس الشهر ويمكن التحقق من الأهلية والاستعلام عن مبلغ الدعم المستحق عبر الحاسبة التقديرية الإلكترونية والحصول على المزيد من الخدمات من خلال زيارة منصة ريف الإلكترونية برقم الهوية الوطنية.