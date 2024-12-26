تحذير عاجل: كارثة جوية تهدد مناطق سعودية والأرصاد تدعو للبقاء في المنازل

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية السعودية تحذيراً شديد اللهجة بشأن تقلبات جوية خطيرة قد تضرب مناطق واسعة في المملكة خلال الساعات القادمة. ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والبقاء في منازلهم، مؤكدة أن هذه الظروف قد تشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة.

كتب محمد سعد – حذرت الأرصاد الجوية في المملكة من الطقس السيئ خلال هذه الأيام مع وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وعليك الحذر وإتباع تعليمات الأرصاد الجوية باستمرار وعظم النزول في مواعيد التحذيرات حتى لا تتعرض للغرق أو الحوادث المختلفة بالشوارع، فلذلك يجب الحذر من النزول وقت الظهيرة فتكون الحرارة شديدة بدرجة كبيرة مععصك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حالة مطرية بالمملكة

أوضحت الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، وجود أمطار غزيرة في بعض المناطق، الأمر الذي يتسبب في غرق الشوارع، فلذلك لا يجب أن تسير بجانب الأعمدة الكهربائية بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

كما أن المركز الإقليمي للطقس حذر من الأمطار الغزيرة المستمرة حتى يوم الخميس القادم، وخصوصا على كلا من تبوك ومنطقة الجوف والحدود الشمالية التي سوف تكون في أوقات مختلفة من الليل.

رياح خطيرة

كما أن المركز الوطني للأرصاد حذر من الرياح الشديدة في وقت الليل ومنتصف النهار وخصوصا على الأماكن المرتفعة، وهي مصحوبة بزخات البرد الشديدة على كلا من عسير والباحة.

كما أن الرياح سوف تستمر حتى الخميس القادم وسوف تكون مثيرة للغبار والأتربة وذلك على وسط وشرق المملكة العربية السعودية، فلا يجب الخروج من المنزل في وقت تحذيرات الأرصاد.

موج هائج