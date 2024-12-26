عاجل: عُمان تحدد موعد صرف منفعة دخل الأسرة والمرأة غير المتزوجة والباحثين عن عمل

أعلنت الجهات المعنية في سلطنة عُمان عن موعد صرف منفعة دخل الأسرة التي تشمل المرأة غير المتزوجة والباحثين عن عمل، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات المستحقة وتحسين مستوى معيشتهم. تأتي هذه المبادرة ضمن إطار الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

كتب محمد سعد – صرف منفعة دخل الأسرة والمرأة الغير متزوجة حيث أعلنت الحكومة العمانية عن بدء التسجيل في برنامج دعم دخل الأسرة لعام 2024، وتهدف هذه المنحة إلى تقديم مساعدة مالية للأسر ذات الدخل المنخفض لمساعدتها في تلبية احتياجاتها الأساسية وتحسين مستوى معيشتها، وكما أن المبلغ الذي تقدمه الحكومة ليس ثابتًا بل يتغير حسب عدد أفراد الأسرة، حيث يتم احتسابه بضرب عدد الأفراد في مئة وخمسة عشر ريالًا عمانيًا، وفي هذه السطور التالية يمكنك التعرف على كيفية التسجيل في برنامج دعم دخل الأسرة في عمان لعام 2024 نمضظع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

طريقة التسجيل في منفعة دخل الاسرة عمان

يمكن للمواطنين المقيمين في سلطنة عمان الذين يستفيدون من برنامج دخل الأسرة العمانية اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الحماية الاجتماعية في عمان.

تسجيل دخولك إلى قسم المساعدات والمنح.

الضغط على الزر الخاص بدعم الأسرة.

إدخال جميع معلوماتك اللازمة على الموقع بالإضافة إلى بيانات أفراد عائلتك.

تحميل جميع المستندات الضرورية بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة، ولكن تأكد من صحة جميع المعلومات التي تقوم بإدخالها.

الضغط على الزر الخاص بتقديم الطلب.

منفعة الأسر والمرأة الغير متزوجة

أعلنت سلطنة عمان عن توفير دعم مالي لفئات معينة، في حين ينتظر العديد من الفئات تأمين مبالغ الدعم لهم، ومن بينها الأسر والنساء غير المتزوجات وغير العاملات والباحثين عن عمل، وقد انتشرت شائعات حول صدور مرسوم سلطاني يقضي ببدء صرف الدعم لتلك الفئات الجديدة حيث يكون الصرف مع الراتب القادم، ولكن هذه الأخبار ما زالت غير رسمية حيث لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية حتى الآن.

ما هي المتطلبات اللازمة للحصول على الميزة؟

هناك عدد من الشروط التي يجب أن يستوفيها كل الراغبين في الاستفادة من دخل الأسرة في عمان، وهي كالتالي:

الشخص الذي يتقدم للحصول على دعم منفعة الأسرة عمانيًا ويعيش بشكل دائم في سلطنة عمان.

ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

دخل رب الأسرة أقل من السقف المالي الذي حددته الحكومة.

يمكن أيضًا للأيتام والأرامل وذوي الإعاقة وكذلك المطلقات الاستفادة من هذه المنحة.

لديه حساب مصرفي مؤهل.

يُوصى المستفيدون بمتابعة الإعلانات الرسمية للحصول على التفاصيل الدقيقة حول موعد وآلية الصرف، وضمان استيفاء المتطلبات لضمان استلام المنافع بسهولة ويسر.