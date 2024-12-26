النيابة العامة السعودية تكشف عن عقوبات صارمة للتشهير الإلكتروني

أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل عقوبات صارمة لمواجهة التشهير الإلكتروني، في إطار جهودها لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق الأفراد. وشددت النيابة على أن التشهير عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية والغرامات المالية والسجن.

كتب محمد سعد – تحرص النيابة العامة السعودية كل الحرص على إيصال الخدمات المقدمة من قبلها إلى كل مواطن سعودي في يسر وسهولة، وتسعى سعيا جادا في إرساء قواعد الأمن والأمان وتوفير الأمن والأمان للمواطنين،عقوبات صارمة للتشهير الإلكتروني في السعودية تكشف عنها النيابة العامة.

كما أن النيابة العامة السعودية أعلنت عن تعزيز العقوبات ضد التشهير عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، حيث يُعاقب مرتكبو هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى سنة و/أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.

وتأتي هذه العقوبة في إطار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات من الإساءة والتشهير عبر الإنترنت.

ومن الجدير بالذكر أن النيابة العامة شددت على أن التشهير يعتبر جريمة إلكترونية خطيرة، ويجب معاقبة مرتكبيها بشكل صارم لردع الآخرين عن القيام بذات الفعل.

تأتي هذه العقوبات ضمن مساعي السعودية لتعزيز بيئة إلكترونية آمنة ومسؤولة، حيث تحث النيابة الجميع على احترام القوانين وتجنب الممارسات التي قد تؤدي إلى المساءلة القانونية.