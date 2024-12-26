“لو استمر متنا ولو توقف تبهدلنا”.. خالد الزعاق يكشف أهمية أحد العوامل الطبيعية للأرض

في تعليق مثير للاهتمام، أشار الدكتور خالد الزعاق، خبير الفلك والمناخ، إلى أهمية عامل طبيعي حيوي للأرض من خلال قوله: “لو استمر متنا ولو توقف تبهدلنا”. هذا التصريح يسلط الضوء على دور هذا العامل في استقرار البيئة والحياة على كوكب الأرض، مما يفتح باب النقاش حول تأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الكوكب.

كتب محمد سعد – من ضمن باقة التفاصيل والمعلومات الهامة التي يتم إطلاقها على متابعي فقرة تقويم عن طريق الدكتور خالد صالح الزعاق جاءت ما تخص واحد من العوامل الطبيعية التي لا غنى عنها لجميع المخلوقات الحية؛ وهو ما ذكر أنها “الرياح”.

هذا وقد أشار الزعاق إلى أن الرياح ترتبط بحركتها كل ما يدور على الأرض، وهي ما تعمل على توازن الحياة عليها بشكلٍ عام، وهذا ما يجعلها ذات أهمية كبرى على صعيد النظام البيئي الطبيعي.

ومن ثم تابع موضحًا أن من ضمن سلسلة الأهميات التي تعود للرياح أنها تعتبر مصدر طبيعي لتحريك الهواء ومن ثم تنظيم درجات الحرارة، وعليه فإن تلك العملية تعمل بدورها على توزيع العناصر المناخية بشكلٍ متوازن.

كذلك أردف قائلًا إن هناك دور هام جدًا للرياح في التقليل من الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث إنها تساهم في جعل الطقس أكثر اعتدالًا في بعض المناطق.

أما الأهمية التالية فهي ما أوضحها الزعاق أن عملية تلقيح النبات تتم بشكلٍ أساسي بواسطة حركة الرياح.

وفي النهاية أشار إلى أنه رغم تلك الأدوار إلا أن حركة الرياح لا تكون بشكلٍ طويل لأنها لو كانت كذلك أدى ذلك إلى موت الكائنات الحية، وعلى العكس لو توقفت تمامًا عانوا بدونها.

يبقى دور العوامل الطبيعية في الحفاظ على توازن الأرض قضية أساسية تستحق المزيد من الدراسة والوعي. تصريحات خالد الزعاق تؤكد أهمية هذه العناصر في الحفاظ على استقرار حياتنا اليومية وبيئتنا.