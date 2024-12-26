بموافقة سامية: ولي العهد السعودي يعلن تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، عن تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة السعودية للملكية الفكرية بموافقة سامية. يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتعزيز الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية بما يواكب رؤية 2030، التي تسعى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع.

كتب محمد سعد – أصدر مساء الأمس بيان رسمي وهو ما جاء به الموافقة السامية السعودية على تشكيل وإنشاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية والتي جاءت لمدة 3 سنوات لتضم أهم الكفاءات والكوادر الوطنية.

وجاءت تلك الموافقة ليضم المجلس كلًا من: “معالي المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ومعالي المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وديمة بنت يحيى اليحيى، معالي الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، والدكتور محمد بن عويض العتيبي”.

وهو المجلس الذي سيرأسه معالي الأستاذة الشيهانة بنت صالح العزاز, مع تولي منصب الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، وذلك حسبما نشر في المادة الرابعة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

يُعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد خطوة حاسمة نحو تطوير بيئة تحمي الملكية الفكرية وتعزز ثقافة الابتكار في المملكة. تابعوا المستجدات لمعرفة المزيد عن خطط الهيئة المستقبلية.