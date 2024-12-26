المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية يتيح فرص تدريب مدفوع وتوظيف مباشر في 5 تخصصات صناعية

أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية عن فتح باب التسجيل لبرنامج تدريب مدفوع في 5 تخصصات صناعية مميزة مع فرصة للتوظيف المباشر بعد اجتياز التدريب. يأتي هذا البرنامج كجزء من جهود المعهد لدعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل عبر تقديم تدريب متخصص ورواتب تنافسية أثناء فترة التدريب.

كتب محمد سعد – يعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية، بالشراكة مع صندوق الموارد البشرية (هدف)، عن برنامج تدريبي مميز ينتهي بالتوظيف المباشر في شركات رائدة.

التخصصات المتاحة:

الصيانة الميكانيكية

الصيانة الكهربائية

الصيانة الصناعية

سلاسل الإمداد

إنتاج ورق وتغليف

شروط القبول:

الجنسية السعودية

العمر: 18-24 سنة

معدل الثانوية: 70% فأعلى

المسارات المقبولة: عام علوم حاسب وهندسة إدارة أعمال



المزايا الفورية:

✓ توظيف مباشر مع شركة راعية ✓ مكافأة شهرية أثناء التدريب ✓ تأمين طبي ✓ تسجيل في التأمينات الاجتماعية

مميزات ما بعد التخرج:

✓ شهادة دبلوم معتمدة ✓ راتب تنافسي ✓ إتقان اللغة الإنجليزية ✓ فرص تطور وظيفي

موعد وطريقة التقديم:

بدء التقديم: الأربعاء 1446/06/24هـ

التقديم متاح عبر المنصة الإلكترونية للمعهد عبر الرابط التالي اضغط هنا.

اغتنم هذه الفرصة المميزة لتطوير مهاراتك والانضمام لسوق العمل مباشرةً بعد التدريب. لا تتردد في التقديم الآن عبر الموقع الرسمي للمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية.