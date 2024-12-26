وظائف شاغرة في شركة سلام بالرياض: فرص مميزة للخريجين والمحترفين في تخصصات متعددة

أعلنت شركة سلام، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، عن توفر وظائف شاغرة في مدينة الرياض. الفرص متاحة لكل من الخريجين الجدد والمحترفين أصحاب الخبرة في تخصصات متنوعة، مع توفير بيئة عمل محفزة ومزايا تنافسية.

كتب محمد سعد – شركة سلام (الاتصالات المتكاملة سابقاً)، إحدى شركات الاتصالات الرائدة في المملكة، تُعلن عن فرص وظيفية مميزة بمقرها في الرياض. هل أنت شخص طموح، لديك شغف بالاتصالات، وتسعى إلى تطوير مسيرتك المهنية في بيئة ديناميكية؟ انضم إلى فريق سلام!

الوظائف المتاحة:

الوظائف القيادية والإدارية:

Director Consumer Contract Management: مدير، إدارة عقود المُستهلكين

إدارة و تحسين عقود و شراكات الاتصالات المتنقلة لـِـ لـمُستهلكين.

الإشراف على علاقات الشركاء، و حلّ النزاعات، و تحليل بيانات الأداء.

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال و خبرة 10 سنوات في مجال الاتصالات.

Executive Assistant: مُساعد تنفيذي

تقديم الدعم الإداري لـِـ لـمُديرين التنفيذيين.

تنظيم الجداول الزمنية و المواعيد و مُعالجة المُراسلات.

برامج “تمهير”:

Talent Acquisition Coordinator: مُنسّق اكتساب المواهب دعم فريق التوظيف في البحث عن المُرشحين و تقييمهم و توظيفهم. درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو اللغة الإنجليزية.



وظائف أخرى معلنة في شركة سلام:

Tamheer Opportunities – Training (فرص تمهير – تدريب)

(فرص تمهير – تدريب) Sales Coordinator (منسق مبيعات)

(منسق مبيعات) Sr. Engineer, Transport Networks (مهندس أول، شبكات النقل)

(مهندس أول، شبكات النقل) Account Manager (مدير حساب)

(مدير حساب) Data Center Engineer (مهندس مركز بيانات)

(مهندس مركز بيانات) NOC Engineer (مهندس مركز العمليات الشبكية)

(مهندس مركز العمليات الشبكية) B. Care Engineer (مهندس رعاية الأعمال)

(مهندس رعاية الأعمال) Product Specialist (أخصائي منتجات)

(أخصائي منتجات) Data Analysis Specialist (أخصائي تحليل بيانات)

(أخصائي تحليل بيانات) Engineer, Business Service Delivery (مهندس، تسليم خدمات الأعمال)

(مهندس، تسليم خدمات الأعمال) Cybersecurity Defense Analyst (محلل الدفاع عن الأمن السيبراني)

(محلل الدفاع عن الأمن السيبراني) Red Team Engineer (مهندس الفريق الأحمر)

(مهندس الفريق الأحمر) Revenue Planning Specialist (أخصائي تخطيط الإيرادات)

المزايا:

بيئة عمل احترافية

فرص تطور وظيفي

حزمة مزايا تنافسية

كيفية التقديم:

يمكن للمهتمين التقديم على الوظائف من خلال موقع LinkedIn، او عبر الموقع الرسمي لشركة سلام، مع إرفاق السيرة الذاتية المحدثة.

إذا كنت تبحث عن فرصة لتطوير مسارك المهني والانضمام إلى فريق مميز، لا تفوت هذه الفرصة. تقدم الآن عبر الموقع الرسمي لشركة سلام وانضم إلى عائلتهم المهنية.