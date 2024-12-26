البليهي يلفت الأنظار بلمسة إنسانية تعكس قيم الرياضة الحقيقية

في مشهد يعكس الروح الحقيقية للرياضة، قام اللاعب السعودي علي البليهي بلمسة إنسانية لاقت استحساناً واسعاً من الجماهير والمشجعين. تصرفه جاء ليؤكد أن الرياضة ليست فقط منافسة، بل أيضاً منصة لتعزيز القيم الإنسانية النبيلة والتآزر بين الجميع.

كتب محمد سعد – تسعى السعودية سعيا جادا في الاهتمام بالرياضة وخاصة كرة القدم وتقدم كل الدعم للمنتخب الوطني حتى يصل إلى كأس العالم ويفوز به، وقد عوض الأخضر خسارته أمام البحرين بفوزه على اليمن ، البليهي: لمسة إنسانية تؤكد قيم الرياضة فماذا فعل؟!

كما أن مدافع المنتخب السعودي، علي البليهي قد خطف الأنظار بلفتة إنسانية رائعة بعد مباراة فوز الأخضر على اليمن في خليجي 26؛ إذ طلب مشجع كويتي صغير قميص البليهي بعد المباراة، فرد اللاعب بلا تردد، ونزل من الحافلة ليهدي الطفل قميصه.

في حين أثارت هذه اللفتة الكريمة إعجاب الجماهير السعودية والكويتية، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يوثق هذه اللحظة المؤثرة.

وقد حقق المنتخب السعودي فوزًا صعبًا على اليمن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي.

ومن الجدير بالذكر أن الأخضر يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويحتاج للتعادل أو الفوز للتأهل إلى نصف النهائي.

يبقى تصرف علي البليهي شاهداً على أن الرياضة قادرة على توحيد القلوب وإرسال رسائل إيجابية للعالم. تصرف بسيط، لكنه يحمل دلالات عميقة عن أهمية الأخلاق في عالم الرياضة.