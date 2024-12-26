كشف محلل اقتصادي سعودي عن الأسباب الرئيسية وراء تراجع معدلات السيولة في المملكة العربية السعودية، التي انخفضت مؤخراً إلى أقل من 3 مليارات ريال. وأوضح الخبير أن هذا التراجع يعكس مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر على حركة الأموال والاستثمارات في السوق السعودي.

كتب محمد سعد – ظهر المحلل الاقتصادي السعودي السيد سعد آل سعد ليتحدث ويكشف عن السبب الرئيسي وراء تراجع معدلات السيولة في السوق السعودي لأقل من 3 مليار ريال سعودي، وذلك وقال آل سعد في مقطع فيديو نشر عبر منصة إكس:

“اليوم استغرب الكثير من أحجام التداول الضعيفة، يعني معقولة السوق السعودي أقل من 3 مليارات وش السبب، ووين راحت السيولة”.

وتابع: “السبب أن الفترة الحالية نهاية السنة الميلادية ومعروف أن الأجانب في أغلب أسواق العالم إجازات فالبتالي هذه الإجازات منعتهم من عملية الشراء والاستثمار أو المضاربة الفترة الحالية، ومعلوم أن السوق السعودي الآن أصبح مفتوح للأجانب وبالتالي، طبيعي يكون هناك إحجام أو عدم الشراء بسبب الإجازة السنوية”.

ونهى الحديث وقال إن السوق سيبدأ بحركة أفضل في شهر يناير حيث أشار إنه من المفترض الانتظار لنهاية العام.

تصرف علي البليهي يبقى مثالاً يُحتذى به في عالم الرياضة، حيث يثبت أن الروح الرياضية الحقيقية تتجلى في المواقف الإنسانية البسيطة التي تترك أثراً كبيراً في القلوب.

تراجع السيولة المالية يعدّ مؤشراً يستدعي مراقبة دقيقة من الجهات المختصة والمستثمرين على حد سواء. يبقى الحل في تعزيز استراتيجيات التحفيز الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات لضمان استقرار الأسواق المالية.