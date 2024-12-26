عضو شرف النصر: فوز المنتخب السعودي جاء بفضل مجهودات لاعبي الهلال

أثار تصريح عضو شرف نادي النصر جدلاً واسعاً بعد أن أرجع فوز المنتخب السعودي إلى جهود لاعبي نادي الهلال. هذا التصريح أثار ردود أفعال متباينة في الأوساط الرياضية، حيث يرى البعض أنه يعكس واقع مساهمة اللاعبين الدوليين، بينما اعتبره آخرون تقليلاً من جهود لاعبين آخرين في المنتخب.

كتب محمد سعد – قلب المنتخب السعودي تأخره بهدفين إلى فوز مثير بنتيجة (3-2) على نظيره اليمني، في مباراة أقيمت يوم الأربعاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة “خليجي 26”.

بهذا الفوز، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى ثلاث نقاط، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، بينما ودع المنتخب اليمني البطولة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام العراق بهدف دون رد.

وفي سياق متصل، أثار عضو شرف نادي النصر السابق، سعد آل مغني، جدلاً بتغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، قال فيها: “رغم البداية بتشكيلة خاطئة وتبديلات غير موفقة، إلا أن المنتخب السعودي حقق الفوز بفضل مجهودات لاعبي الهلال”.

وأضاف في تغريدته: “لاعبي الهلال – كنو، سالم، البليهي، القحطاني، الجوير – كانوا السبب الرئيسي في تحقيق هذا الانتصار”.

واختتم قائلاً: “أبارك للمنتخب السعودي على هذا الفوز الصعب”.

#السعوديه_اليمن

رغم البداية بتشكيله خطا

وتغيرات خطا

فاز المنتخب بمجهودات

لعيبة الهلال

كنو ، سالم ، البليهي ، القحطاني ، الجوير ،

مبروك ل منتخبنا هذا الفوز الصعب — سعد آل مغني (@saadTM2030) December 25, 2024

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب السعودي يستعد لخوض مواجهة حاسمة أمام العراق، ستحدد مصيره في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

تصريحات مماثلة تُبرز التفاعل الحيوي بين الجماهير والأندية، لكنها تؤكد أهمية التركيز على العمل الجماعي الذي يحقق الانتصارات للمنتخب السعودي بعيداً عن الانتماءات الفردية.