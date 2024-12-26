ياسر المسحل: فخور بأداء مهاجمنا.. ومستقبل واعد ينتظره مع الأخضر

أعرب ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن فخره بالأداء المميز الذي قدمه أحد مهاجمي المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة. وأكد المسحل أن اللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله ليكون أحد ركائز الأخضر في المستقبل، مشيداً بالتطور الملحوظ في مستواه.

كتب محمد سعد – حقق المنتخب السعودي انتصارًا دراماتيكيًا بتحويل تأخره بفارق هدفين أمام نظيره اليمني إلى فوز بنتيجة 3-2، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي.

على الرغم من استقبال الحارس محمد العويس هدفين مبكرين، استطاع الأخضر العودة في المباراة، حيث قلص محمد كنو الفارق، ثم أحرز مصعب الجوير هدف التعادل من ركلة جزاء، قبل أن يخطف عبدالله الحمدان هدف الفوز القاتل في الثواني الأخيرة قبل نهاية المباراة.

في هذا السياق، عبّر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عن فخره بأداء المنتخب، قائلاً: “أهنئ الجماهير السعودية على هذا الانتصار الرائع، خاصة بعد عودة الفريق بقوة في الشوط الثاني. هذا الأداء يعكس الروح القتالية للمنتخب ورغبتهم في المنافسة على الكأس”.

وأضاف: “مثل ما قلت بعد مباراة البحرين، نثق بشكل كامل في المدرب هيرفي رينارد، فقد سبق أن قاد منتخبنا لنتائج إيجابية، كما أنه يعرف هذه المجموعة جيدًا ويمتلك الخبرة والقدرة على قيادتها لتحقيق إنجازات جديدة، وسنواصل دعمه في هذا المشوار”.

وأشاد المسحل بلاعبي المنتخب، قائلاً: “كل اللاعبين مشكورين على مجهوداتهم ما قصروا، خاصة عبدالله الحمدان، قدم المطلوب منه بعد دخوله الملعب، سعيد من أجله، مهاجم سيكون له مستقبل مشرق إن شاء الله مع المنتخب، وأدعوا الجماهير للاستمرار في دعم اللاعبين في المباراة المقبلة أمام العراق”.

فوز السعودية 3-2 على اليمن في الجولة الثانية من خليجي 26

شوف .. أهداف المباراة بصوت المعلق سعود الحريري#كاس_الخليج || #خليجي_زين26#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/u5d10YCtQB — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 25, 2024

يُذكر أن رينارد خلال فترته الأولى مع المنتخب السعودي قاد الفريق لتحقيق 20 فوزًا في 41 مباراة، من أبرزها الانتصار التاريخي على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في كأس العالم 2022.

وعاد المدرب الفرنسي لقيادة المنتخب الشهر الماضي بعد فسخ عقد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

تصريحات ياسر المسحل تسلط الضوء على الاهتمام بالمواهب الوطنية ودورها في تعزيز قوة المنتخب السعودي، مما يعكس رؤية طموحة لمستقبل الكرة السعودية.