الدويش يثير الجدل: “بالله هذا أسطورة” تعليقاً على لقطة من مباراة السعودية

أثار الإعلامي الرياضي محمد الدويش جدلاً واسعاً بتعليقه الجريء على لقطة من إحدى مباريات المنتخب السعودي، حيث قال: “بالله هذا أسطورة”. التصريح جاء في سياق نقد لأداء أحد اللاعبين، مما أشعل موجة من التفاعلات بين الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي.

كتب محمد سعد – حقق المنتخب الوطني فوزه الأول في بطولة كأس الخليج “خليجي 26″، بعد تغلبه على المنتخب اليمني بنتيجة 3-2، في مباراة الجولة الثانية التي أُقيمت مساء الأربعاء.

افتتح هارون الزبيدي التسجيل لصالح المنتخب اليمني في الدقيقة الثامنة، وأضاف عبد المجيد صبارة الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والعشرين، ليمنح فريقه تقدماً ملحوظاً.

في المقابل، نجح المنتخب السعودي في تعديل النتيجة بأهداف سجلها كل من محمد كنو، ومصعب الجوير من ركلة جزاء، وعبد الله الحمدان، وذلك في الدقائق 30 و57 و90+3 على الترتيب.

من جهة أخرى، وفي تصريح أثار الجدل، شارك الناقد الرياضي محمد الدويش لقطة من المباراة عبر حسابه الشخصي، وعلق عليها قائلاً: “الجماهير السعودية تعلق على سالم الدوسري آمالًا تفوق إمكانياته الحقيقية”.

وأضاف: “بالله، عليكم هذا أسطورة؟”.

وتابع قائلاً: “لا مجال للمقارنة بين سالم الدوسري والأسطورة الحقيقية ماجد عبد الله، الذي ما زالت إنجازاته مع المنتخب السعودي خالدة في الأذهان”.

يذكر أن المباراة شهدت أيضاً قرارات تحكيمية لافتة، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه ناصر الدوسري وعبد الله الحمدان من المنتخب السعودي، بالإضافة إلى طرد لاعبي المنتخب اليمني، رامي الوسماني وحمزة الريمي، بعد حصولهما على البطاقة الحمراء.

تصريحات الدويش تعكس حالة التفاعل الكبير بين الإعلام الرياضي والجماهير، حيث يبقى تقييم الأداء الرياضي قضية مفتوحة للنقاش والاختلاف في الآراء.