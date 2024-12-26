“اسكت! إيش بك” .. فلاته يثير الجدل بانفعاله على زميله بسبب نادي الهلال

شهدت إحدى الحوارات الرياضية موقفاً مثيراً للجدل، حيث انفعل الإعلامي الرياضي فلاته بشدة على زميله خلال نقاش حول نادي الهلال، قائلاً: “اسكت! إيش بك”. هذا التصرف أثار تفاعلاً كبيراً بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لطريقة التعبير ومتحفظ على الانفعال.

كتب محمد سعد – دخل الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته في خلاف جديد على الهواء مع الناقد الرياضي محمد الشيخ، وذلك خلال حديثهما عن نادي الهلال.

تواصل الأندية السعودية استعداداتها لاستئناف المنافسات بعد فترة التوقف، وعلى رأسها الهلال والاتحاد، اللذان تنتظرهما مواجهة كلاسيكية مرتقبة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

خلال النقاش الذي دار في برنامج “أكشن مع وليد”، استخدم محمد الشيخ نادي الهلال كمثال في سياق حديثه، إلا أن هذا المثال لم يعجب عبدالله فلاته، ما أدى إلى احتدام النقاش بينهما.

وانفعل فلاته قائلاً: “أسكت إش بك أنت دائمًا تقول لو الهلال! انسَ الهلال، قل لو الأهلي أو لو النصر. دائمًا أي موضوع عندك يبدأ بلو الهلال”.

تصاعدت حدة النقاش لدرجة أن فلاته بدأ بالصراخ، ما دفع مقدم البرنامج الإعلامي وليد الفراج إلى إعلان فاصل إعلاني لمحاولة تهدئة الأجواء بين الضيفين.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد يتصدر الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الثاني بفارق نقطتين، برصيد 34 نقطة.

يبقى التفاعل الحماسي جزءاً من النقاشات الرياضية، إلا أن الحفاظ على الهدوء والتوازن يعزز قيمة الحوار الرياضي ويجعل النقاش أكثر تأثيراً.