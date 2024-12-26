إطلاق مشروع تطوير الشارع الثقافي في جيزان لتعزيز الإبداع والفنون

أعلنت الجهات المعنية في منطقة جيزان عن إطلاق مشروع تطوير الشارع الثقافي، الذي يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة ثقافية مميزة تحتضن الإبداع والفنون. يشمل المشروع تحسين البنية التحتية، وإضافة مساحات فنية ومرافق ترفيهية تسهم في تعزيز الثقافة والتراث المحلي.

كتب محمد سعد – بدأت أمانة منطقة جازان بتنفيذ مشروع تطوير وتجميل الشارع الثقافي على الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي في مدينة جيزان، ضمن مبادرات تعزيز جودة الحياة وتنمية المدن بشكل مستدام. يهدف المشروع إلى تحسين الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

تشمل عملية التطوير تحسين المظهر الجمالي والبصري للمنطقة، وذلك بإضافة تماثيل ونوافير تعزز من جوانب الجمال، مما يسهم في خلق بيئة مثالية للتفاعل مع مختلف الفنون والثقافات.

كما تشجع هذه الأعمال على التعرف على المواهب المحلية، حيث يعكس الشارع المروحة الواسعة من الإبداعات الفنية والثقافية التي تشتهر بها جازان، بما في ذلك الرسم، النحت، والعروض الشعبية.

يمتد المشروع على طول 450 مترًا، ويضم مسارات مظللة مزينة بديكورات فنية، بالإضافة إلى أكشاك خاصة للفنانين ومناطق جلوس للزوار، ومساحات مخصصة لإقامة الفعاليات الترفيهية التي تلبي اهتمامات الشباب وتعزز القيم الثقافية في المنطقة.

يمثل مشروع الشارع الثقافي في جيزان خطوة هامة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يُتوقع أن يسهم في تنشيط الحركة الثقافية والسياحية في المنطقة، وجذب المواهب والإبداعات من مختلف أنحاء المملكة.