أمانة جدة تزيل البسطات غير النظامية من الحدائق العامة للحفاظ على النظام والجمال

في إطار جهودها لتحسين البيئة العامة وتعزيز جمالية الحدائق، بدأت أمانة محافظة جدة حملة مكثفة لتنظيف الحدائق العامة من البسطات غير النظامية. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الأمانة لتنظيم المساحات العامة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للزوار.

أمانة جدة تقوم بحملة ناجحة لرصد وإزالة البسطات العشوائية

أطلقت أمانة جدة حملة ناجحة لرصد وإزالة البسطات العشوائية التي كانت تعرض الخردوات في العديد من الحدائق العامة، في إطار مساعيها الدؤوبة لتحسين المشهد الحضري والحفاظ على النظافة العامة.

وصرحت هبة حسين البلوي، رئيسة بلدية العزيزية، بأن الفرق التابعة للأمانة قد قامت بجولات تفتيشية مكثفة في الأيام الماضية، أدت إلى ضبط العديد من المخالفات المتعلقة بالاستغلال غير القانوني للمرافق العامة. تم بناءً على ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة البسطات ومصادرة المواد المعروضة.

وأكدت البلوي على أهمية هذه الجهود في إطار خطط البلدية الرامية إلى الحفاظ على الجودة العامة للمرافق وضمان بيئة حضرية منظمة وآمنة للجميع، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال تطبيق “بلدي” أو الاتصال بالرقم الموحد 940، مؤكدةً على أهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على نظافة وجمال المدينة.

فاجعة جديدة: أمانة جدة تُعلن إزالة هذه الأحياء ضمن خطط التطوير العمراني

تؤكد أمانة جدة استمرار جهودها في الحفاظ على النظام العام وتحقيق التوازن بين احتياجات المجتمع والحفاظ على المساحات العامة، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة لتوفير بيئة أفضل للجميع.