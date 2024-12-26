رسمياً: إعلان مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025 في مصر للقطاعين الحكومي والخاص

أصدرت الحكومة المصرية قراراً رسمياً يحدد مواعيد الإجازات الرسمية للعام 2025، التي تشمل العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة. تأتي هذه الخطوة بهدف تنظيم العمل وتسهيل تخطيط الإجازات للموظفين في مختلف القطاعات، مع مراعاة العطلات القومية والدينية التي تهم كافة شرائح المجتمع.

كتب محمد سعد – في الآونة الأخيرة شهدت محركات البحث جوجل عن مواعيد الاجازات الرسمية لعام 2025 في مصر وذلك تزامنا مع اقتراب نهاية العام الميلادي وبداية عام جديد لذلك يتساءل العديد من المصريين العاملين بالقطاع العام والخاص عن مواعيد الاجازات الرسمية و يشهد عام 2025 في مصر مجموعة من الإجازات الرسمية التي تغطى الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية وتعطي هذه الإجازات المواطنين فرصة للاسترخاء والراحة وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، كما تساهم في تنمية الروح الوطنية والانتماء للهوية المصرية.

مواعيد الاجازات الرسمية لعام 2025 في مصر

إجازة يوم الثلاثاء 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

إجازة يوم السبت 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة – وثورة 25 يناير.

إجازة يوم الأحد 30 مارس بمناسبة عيد الفطر المبارك.

إجازة يوم الإثنين 31 مارس بمناسبة عيد الفطر المبارك.

إجازة يوم الإثنين 21 أبريل بمناسبة عيد شم النسيم.

إجازة يوم الجمعة 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء.

إجازة يوم الخميس 1 مايو بمناسبة عيد العمال.

إجازة يوم الخميس 5 يونيو بمناسبة يوم وقفة عرفات.

إجازة يوم الجمعة 6 يونيو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إجازة يوم السبت 7 يونيو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إجازة يوم الخميس 26 يونيو بمناسبة رأس السنة الهجرية.

إجازة يوم الاثنين 30 يونيو بمناسبة ثورة 30 يونيو.

إجازة يوم الأربعاء 23 يوليو بمناسبة عيد الثورة.

إجازة يوم الخميس 4 سبتمبر بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

إجازة يوم الإثنين 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة.

الإجازات الرسمية في شهر يناير 2025

يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 4 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 عيد الميلاد المجيد.

يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

يوم الجمعة الموافق 17 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 عطلة أسبوعية، وإجازة عيد الشرطة المصرية ومن المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة إلى يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025.

يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025 إجازة بمناسبة ترحيل إجازة عيد الشرطة المصرية.

يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025 موعد عطلة أسبوعية.

الإعلان عن مواعيد الإجازات الرسمية يتيح للموظفين وأرباب العمل فرصة تنظيم جداولهم بشكل أفضل. لمزيد من التفاصيل حول العطلات وأيام العمل، يُنصح بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.

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