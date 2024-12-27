الهويدي يوجه انتقادات حادة للاعبي السعودية رغم فوزهم على اليمن في خليجي 26

وجه الإعلامي الرياضي، “الهويدي”، انتقادًا لاذعًا للاعبي المنتخب السعودي بعد فوزهم على منتخب اليمن في خليجي 26. ورغم تحقيق الأخضر للانتصار، إلا أن الهويدي لم يتردد في التعبير عن استيائه من الأداء الفني للفريق، مؤكدًا أن الفوز لا يعكس المستوى الذي كان يُنتظر من اللاعبين في هذه البطولة.

كتب محمد سعد – قام الإعلامي الرياضي “ناصر الهويدي” بتوجيه انتقادات لاذعة وقوية لبعض لاعبي منتخب السعودية، وهذا بالرغم من تحقيق الأخضر الفوز على نظيره منتخب اليمن بمواجهة أمس الأربعاء.

لم يقتنع “الهويدي” بالمستوى الذي قدمه لاعبي منتخب السعودية، على الرغم من تحقيقه فوزًا مُثيرًا على اليمن بنتيجة (3 – 2).

جاء “الهويدي” بتصريحات مُثيرة عبر برنامج أكشن مع وليد، قائلًا: “في المنتخب يكون غير النادي، مع المنتخب تجد اللاعبين دون روح، ويقعون في أخطاء خيالية، ولا يوجد حماس وهناك أمور غريبة تحدث”.

تابع موضحًا أن المنتخب الوطني يحتاج لاعبين جاهزين للعب، وأن الفرنسي “رينارد” ضم 4 لاعبين يلعبون في مركز الظهير الأيمن، ولا يمتلك لاعب في مركز الظهير الأيسر!

حيث قال: “اليوم اعتمدت على نواف بوشل يتحرك بثقل مثل الشاحنة، وهناك ضغط داخل المنتخب وعبء كبير ولا أعرف ما هو السبب”.

سخر “الهويدي” من هدف “عبد الله الحمدان” واصفًا أن جدته يمكنها تسجيله، لأن الكرة جاءت له أمام المرمى.

ويعكس تصريح الهويدي حالة من الجدل التي تثار دائمًا بعد المباريات، حيث يتوقع الجمهور أن يظهر المنتخب السعودي بمستوى أفضل خاصة في البطولات الإقليمية الهامة. ورغم الانتصار، فإن النقاد الرياضيين يرون أن الفريق بحاجة إلى تحسين أدائه لزيادة فرصه في التتويج بالبطولة.