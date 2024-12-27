“تحديث مهم | موعد صرف دعم ريف للدفعة القادمة في يناير 2025 وتوضيح وزارة الزراعة”

أعلنت وزارة الزراعة عن موعد صرف دعم ريف للدفعة القادمة في يناير 2025، موضحة تفاصيل هامة حول الآلية والشروط اللازمة للحصول على الدعم. يأتي هذا الإعلان بعد العديد من الاستفسارات من قبل المستفيدين الذين ينتظرون صرف الدفعة المقبلة من الدعم المالي الذي يهدف إلى دعم الأسر المنتجة وتحفيز المشاريع الزراعية.

كتب محمد سعد – يسعى العديد من المواطنين السعوديين الذين يعلمون في مجال الزراعة بالمملكة نحو التسجيل في برنامج دعم ريف، وذلك بالأخص عقب توضيح تعديل شروط التقديم.

يتماشى هذا مع سير الجهات المختصة في السعودية نحو تطوير العاملين في المجال الزراعي، وهذا من خلال توفير دعم شهري لهم.

حددت وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية الموعد الثابت الخاص بصرف دعم ريف الشهري، وهذا يكون خلال الفترة من 1 إلى 10 من كل شهر ميلادي.

كما أنه بالتزامن مع اقتراب صرف الدفعة القادمة لشهر يناير 2025 يستطيع الأفراد المستفيدة التواصل مع إدارة برنامج الدعم، وهذا عبر الرقم الموحد 19930 يوميًا في حال يرغبون في تقديم شكوى أو الاستفسار عن أي شيء خاص بصرف الدعم.

يظل الموعد المحدد لصرف الدعم مصدرًا هامًا للمستفيدين من برنامج ريف، حيث تأمل وزارة الزراعة في تسهيل الوصول إلى الدعم وتوفير المساعدة في الوقت المحدد لتعزيز الاستدامة الزراعية في المملكة. وينبغي للمستفيدين متابعة الإعلانات الرسمية لتفادي أي تغييرات أو تحديثات.