“مفاجأة رينارد الكبرى: قائد المنتخب السعودي خارج القائمة قبل مباراة العراق”

في مفاجأة غير متوقعة، أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد، استبعاد قائد الفريق من قائمة اللاعبين للمباراة القادمة ضد العراق. هذا القرار شكل صدمة للجماهير والمتابعين، خاصة وأن قائد المنتخب يعد من أبرز الأسماء في تشكيلة الأخضر. رينارد كشف عن الأسباب التي دفعته لهذا التغيير في التشكيلة، مؤكداً أن قرار استبعاد القائد كان بناءً على احتياجات فنية.

كتب محمد سعد – سرعان ما بدأت استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة المنتخب العراقي مغرب السبت على ملعب جابر الأحمد الدولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي، وذلك لحسم المتأهل في المركز الثاني من المجموعة بجانب المتصدر المنتخب البحريني صاحب الـ 6 نقاط من الفوز على المنتخبان.

وأعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد استبعاد النجم ياسر الشهراني من قائمة ومعسكر الأخضر في الكويت، وذلك حيث تعرض اللاعب إلى إصابة قوية بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب والذي أشار إلى احتياجه لعلاج تأهيلي لفترة طويلة.

وذلك ليكمل الشهراني مجموعة النجوم السعودية المصابة في البطولة وقبلها، حيث تعرض الدوسري إلى إصابة كادت أن تحرمه من المشاركة في البطولة بخلاف إصابة صالح الشهري وغيره من اللاعبين.

ستثير هذه المفاجأة تساؤلات كثيرة حول استعدادات الأخضر لملاقاة العراق في المباراة المرتقبة، حيث يأمل الجمهور السعودي في أن ينجح المنتخب في تحقيق نتيجة إيجابية رغم غياب قائد الفريق. وستتجه الأنظار إلى اللاعبين الذين سيتعين عليهم تحمل المسؤولية في هذه المباراة الهامة.