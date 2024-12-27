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“فرص عمل في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض لحملة الثانوية فما فوق”

“فرص عمل في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض لحملة الثانوية فما فوق”
"فرص عمل في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض لحملة الثانوية فما فوق"
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض عن توفر مجموعة من الفرص الوظيفية لحملة شهادة الثانوية العامة وما فوق، وذلك في إطار سعي المستشفى لتوسيع فريقه الطبي والإداري. وتشمل الوظائف المتاحة عدة تخصصات تتناسب مع مؤهلات المتقدمين، وتوفر للمواطنين فرصة للعمل في واحد من أبرز المستشفيات في المملكة.

كتب محمد سعد – أعلنت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالعاصمة السعودية الرياض عن توفير العديد من الوظائف لحملة الثانوية العامة فيما أعلى وذلك في المسمى الوظيفي ممثل خدمات المرضى.

وهي الوظائف المتاحة في المسميات المختلفة لحملة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس.

وذلك ويمكن لأي شخص التقديم على تلك الوظائف بدءًا من اليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون “من هنا“.

تعد هذه الفرص خطوة هامة للباحثين عن عمل في القطاع الصحي، حيث يقدم مستشفى الملك خالد التخصصي بيئة عمل متقدمة وفرص تدريبية متميزة. يُشجَّع الراغبون في التقديم على متابعة التفاصيل عبر الموقع الرسمي للمستشفى لضمان الاستفادة من هذه الفرص.

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