هبوط جديد في أسعار الذهب بالسعودية: تعرف على التفاصيل

شهدت أسعار الذهب في السعودية تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات الأخيرة، ما أثار اهتمام المستثمرين والمتابعين للأسواق المحلية. يأتي هذا الانخفاض في ظل التغيرات المستمرة بأسعار المعادن الثمينة عالميًا، مما يشكل فرصة محتملة للمشترين في السوق السعودي.

كتب محمد سعد – شهدت أسعار الذهب والمعادن النفيسة في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس تراجعًا ملحوظًا، بعد سلسلة من المكاسب التي وصلت بالأسعار إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر ويأتي هذا الانخفاض مع توجه المستثمرين لجني الأرباح وانتظار الأسواق لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم وقد شمل التراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية والعقود الآجلة، بالإضافة إلى المعادن النفيسة الأخرى كالفضة والبلاتين والبلاديوم زولشد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أداء الذهب عالميًا

سجل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 2704.41 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ ذروته منذ السادس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.

أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فقد هبطت أيضًا بنسبة 0.5% لتستقر عند 2744.60 دولارًا.

يعكس هذا الأداء حالة من الترقب الحذر بين المستثمرين مع توقعات بإجراءات نقدية جديدة تؤثر على الأسواق.

تراجع أسعار المعادن النفيسة

لم يكن الذهب الوحيد الذي شهد انخفاضًا، فقد لحقت به المعادن النفيسة الأخرى على النحو التالي:

الفضة تراجعت بنسبة 0.3% لتسجل 31.84 دولارًا للأوقية.

البلاتين هبط بنسبة 0.2% ليستقر عند 937.55 دولارًا.

البلاديوم سجل انخفاضًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 979.91 دولارًا.

هذا الانخفاض الطفيف في المعادن الأخرى يعكس تحولات مشابهة في معنويات السوق.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

على الصعيد المحلي شهدت أسعار أعيرة الذهب المختلفة في السعودية انخفاضًا ملموسًا، حيث جاءت على النحو التالي:

عيار 24: بلغ سعر الجرام 326.94 ريال سعودي (ما يعادل 87.18 دولار).

عيار 22: سجل سعر الجرام 299.69 ريال سعودي (79.92 دولار).

عيار 21: الأكثر تداولًا وصل إلى 286.07 ريال سعودي (76.28 دولار).

عيار 18: بلغ سعر الجرام 245.20 ريال سعودي (65.39 دولار).

عيار 14: استقر عند 190.71 ريال سعودي (50.86 دولار).

أما سعر الأونصة فقد بلغ في عمليات البيع 10,168.80 ريال سعودي (ما يعادل 2,711.68 دولار) وفي الشراء 10,172.55 ريال سعودي (2,712.68 دولار).

إذا كنت تخطط لشراء الذهب أو الاستثمار فيه، فقد يكون هذا الانخفاض فرصة مناسبة. تابع تحديثات الأسعار يوميًا لتكون على دراية بأحدث التغيرات في السوق السعودي والعالمي.