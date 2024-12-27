وظائف جديدة في السعودية برواتب مغرية تصل إلى 8 آلاف ريال عبر وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الجديدة برواتب مجزية تصل إلى 8 آلاف ريال شهريًا. تأتي هذه الفرص في إطار دعم التوظيف الوطني وتمكين الشباب والشابات من الانضمام إلى سوق العمل في مختلف القطاعات.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة العمل السعودية عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف في مجالات التسويق والمبيعات والشيفات، حيث طرحت 21 وظيفة بواقع 7 وظائف في كل مجال من المجالات الثلاثة وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص السعودي، وتستهدف المواطنين الراغبين في الانضمام إلى هذه المؤسسات سعصزش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الوظائف والشروط المطلوبة

تسعى الوزارة لتلبية احتياجات المؤسسات السعودية في هذه المجالات الحيوية، حيث يتاح التقديم على الوظائف في مقر الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً، وذلك في مقر الوزارة القديم في مدينة

الوظائف المتاحة:

وظائف التسويق والمبيعات: يتطلب التقديم لهذه الوظائف أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب، بالإضافة إلى خبرة سابقة في مجال الدعاية والإعلان.

وظائف الشيفات: يتطلب التقديم في هذه الوظائف الحصول على مؤهل عالٍ، ويفضل أن يكون في مجالات السياحة والفنادق كما يجب أن يكون المتقدم مبدعًا في تقديم المحتوى الإعلامي.

الأوراق والمستندات المطلوبة

لتقديم طلب التوظيف، يجب أن يكون لدى المتقدم مجموعة من الأوراق الرسمية:

صورة من جواز السفر ساري المفعول.

صورة من المؤهل الدراسي.

السيرة الذاتية.

شهادة الخبرة العملية.

رواتب ومزايا الوظائف

تتراوح الرواتب لهذه الوظائف ما بين 3000 إلى 8000 ريال سعودي شهريًا، مما يعكس الجهود التي تبذلها وزارة العمل لتوفير رواتب تنافسية للمواطنين السعوديين كما توفر الوظائف مزايا أخرى تشمل:

عقود عمل سنوية.

تذكرة طيران ذهاب وعودة بعد السنة الأولى في حال تجديد العقد.

سكن ملائم للموظفين.

لا تفوت هذه الفرصة للانضمام إلى سوق العمل السعودي برواتب تنافسية. اطلع على الشروط والتفاصيل عبر منصة وزارة العمل وقدم طلبك الآن لتحقيق طموحاتك المهنية.