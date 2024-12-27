عروض نهاية العام من اكسترا السعودية: تخفيضات مذهلة وأسعار لا تُقارن على Galaxy S23 Ultra

اكسترا السعودية تعلن عن تخفيضات استثنائية بمناسبة نهاية العام، مع عروض مذهلة تشمل هواتف Galaxy S23 Ultra بأسعار جنونية. لا تفوت فرصة اقتناء أحدث الأجهزة التقنية بأقل الأسعار، واغتنم هذه الفرصة الذهبية لتحديث أجهزتك الذكية.

كتب محمد سعد – مع اقتراب نهاية عام 2024 يسعى العديد من سكان المملكة العربية السعودية إلى اغتنام الفرص التجارية الكبيرة التي تُقدم بمناسبة هذه الفترة ومن أبرز العروض التي تثير اهتمام الكثيرين هي العروض التي تقدمها شركة اكسترا، التي تعد واحدة من أبرز الشركات في مجال التجزئة الإلكترونية، حيث تقدم تخفيضات ضخمة على العديد من المنتجات الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة المنزلية وفي هذا المقال جقحتي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التخفيضات الكبرى على هواتف آبل في اكسترا

تعد شركة آبل من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، ولهذا، تحظى هواتف آبل بشعبية واسعة في المملكة، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق للحصول على هذه الأجهزة بأسعار منافسة ومن بين العروض المميزة التي قدمتها اكسترا بمناسبة نهاية العام، تأتي عروض هواتف آيفون 15 برو ماكس التي تُعد من أحدث إصدارات الشركة، مع خصومات جذابة على الطرازين المختلفين من الهاتف.

العروض على هواتف آيفون 15 برو ماكس

آيفون 15 برو ماكس 256 جيجابايت (باللون الأزرق التيتانيوم) السعر الأصلي: 5699 ريال سعودي. السعر بعد الخصم: 4699 ريال سعودي. قيمة الخصم: 1000 ريال سعودي. آيفون 15 برو ماكس 512 جيجابايت (باللون الأزرق التيتانيوم) السعر الأصلي: 6699 ريال سعودي.

السعر بعد الخصم: 4999 ريال سعودي. قيمة الخصم: 700 ريال سعودي. ما الذي يجعل عروض اكسترا مميزة؟ تُعتبر العروض التي تقدمها اكسترا من أفضل العروض في السوق المحلي، خاصة في فترة نهاية العام التي تشهد عادة العديد من العروض الترويجية وتقدم اكسترا للعملاء فرصة الحصول على أحدث الهواتف الذكية من آبل بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى مثل أجهزة التلفزيون، السماعات، الأجهزة المنزلية، وأكثر من ذلك.



بالإضافة إلى ذلك تتيح اكسترا لعملائها فرصة الدفع بسهولة من خلال العديد من طرق الدفع الإلكتروني، مما يسهل على الجميع شراء المنتجات دون الحاجة للتوجه إلى المتاجر كما أن اكسترا تقدم خدمات توصيل مريحة وفعالة، مما يجعل تجربة التسوق أكثر سهولة وراحة.

هل تستحق هذه العروض الشراء؟

إذا كنت من محبي منتجات آبل أو كنت تبحث عن تجديد جهازك الذكي، فإن عروض اكسترا تعتبر فرصة رائعة للاستفادة من التخفيضات التي تصل إلى 1000 ريال سعودي على هواتف آيفون 15 برو ماكس ولكن لا تقتصر العروض على هواتف آبل فقط، بل تشمل أيضًا العديد من المنتجات الإلكترونية الأخرى التي يمكن أن تلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة.

لا تدع هذه العروض تمر دون الاستفادة منها، فالتخفيضات مستمرة لفترة محدودة فقط. توجه إلى أقرب فرع من اكسترا السعودية أو تسوق عبر الموقع الإلكتروني واستمتع بأفضل الأسعار لهذا العام.