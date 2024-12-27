وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الإمارات لأعضاء هيئة التدريس

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن فرص عمل أكاديمية مميزة لأعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات. تأتي هذه الوظائف ضمن سعي الجامعة لتعزيز كادرها الأكاديمي وتقديم بيئة تعليمية متميزة لطلابها، في خطوة تهدف إلى مواصلة تحقيق التميز الأكاديمي على المستوى المحلي والدولي.

كتب محمد سعد – تعلن جامعة الإمارات العربية المتحدة عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ مشارك أو أستاذ كامل في تخصص علم النفس السريري وتهدف الجامعة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي في هذا المجال الحيوي خجسزع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المتطلبات الأساسية للوظيفة

يتوقع من المتقدمين تقديم تعليم عالي الجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى تقديم المشورة الأكاديمية والإشراف على مشاريع الطلاب البحثية.

يجب أن يمتلك المتقدم سجلًا قويًا في البحث العلمي، مع القدرة على تأمين التمويل الخارجي للأبحاث ونشرها في مجلات علمية محكمة ذات تأثير عالي.

المشاركة في تطوير برنامج علم النفس السريري، بما في ذلك ابتكار وتطوير الدورات الدراسية والمنهجيات التعليمية، والمساهمة في تعزيز أهداف الجامعة الأوسع.

دور قيادي في قسم علم النفس، مثل الإشراف على فرق أكاديمية أو إدارة مشروعات تعليمية أو بحثية، والمشاركة في لجان أكاديمية على مستوى الكلية أو الجامعة.

خبرة عملية في الممارسة السريرية، بما في ذلك التقييم النفسي والعلاج النفسي، مع القدرة على تقديم الدعم النفسي والتوجيه في بيئات سريرية متنوعة.

المؤهلات المطلوبة

كيفية التقديم

يجب على المتقدمين تقديم حزمة طلب تحتوي على الوثائق التالية:

خطاب تقديمي يوضح دوافع التقديم والإسهام المتوقع في تطوير برنامج علم النفس السريري.

سيرة ذاتية مفصلة تتضمن الخبرات الأكاديمية والمهنية، والأبحاث المنشورة، والمشاركة في الأنشطة الأكاديمية.

وصف مختصر للأنشطة البحثية الحالية والمستقبلية.

فلسفة التدريس، معبّرة عن رؤية المتقدم في تدريس الطلاب وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والبحثية.

قائمة بالدورات التي تم تدريسها في مؤسسات أكاديمية سابقة.

إذا كنت أكاديميًا تسعى للانضمام إلى واحدة من أفضل الجامعات في الإمارات، لا تفوت فرصة التقديم لهذه الوظائف المتميزة. تعرف على شروط التقديم عبر الموقع الرسمي لجامعة الإمارات وابدأ في تعزيز مسيرتك المهنية الأكاديمية.