ضبط مستودع بالرياض يقوم بتزوير بلد المنشأ للبطانيات والمفارش

تمكنت الجهات الأمنية في الرياض من ضبط مستودع يقوم بتزوير بلد المنشأ للبطانيات والمفارش، مما يشكل تهديدًا لسلامة المستهلكين ويضر بالاقتصاد الوطني. جاءت هذه العملية في إطار جهود مكافحة التزوير والغش التجاري لضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين.

كتب محمد سعد – أغلقت وزارة التجارة مستودعاً في حي الفيصلية بالرياض، كان يديره مقيم آسيوي استغله في تزوير بلد المنشأ للبطانيات والمفارش، حيث قام بتغيير بلد المنشأ من “الصين” إلى “إسبانيا” و”كوريا الجنوبية” بهدف خداع المستهلكين والإيحاء بجودة عالية للمنتجات.

وقد أحالت الوزارة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وذلك بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للملكية الفكرية والجهات الأمنية.

كما تم ضبط حالات تستر تجاري تضمنت شراكة غير قانونية وتقاسم أرباح بنسبة 40% للمواطن و60% للمقيم، بالإضافة إلى مخالفات تهرب ضريبي نظراً لعدم إصدار فواتير، واستخدام علامات تجارية تخص آخرين.

وشملت المضبوطات 33,459 بطانية مغشوشة و28,000 قطعة من الأكياس والمطبوعات المستخدمة في الغش والتقليد، والتي تم حجزها تمهيدًا لمصادرتها.

يُذكر أن القانون ينص على فرض عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور الأحكام القضائية النهائية.

تستمر الجهات المختصة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات التزوير والغش التجاري في المملكة، بهدف حماية السوق المحلي وضمان حقوق المستهلكين. ترقبوا المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الأمانة في التجارة.