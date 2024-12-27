تعليم القويعية يطلق مشروع اكتشاف الموهوبين في المدارس

أطلقت إدارة التعليم في محافظة القويعية مشروعًا جديدًا يهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين بين الطلاب. المشروع يأتي ضمن جهود الإدارة لتحفيز الإبداع وتنمية القدرات المتميزة، حيث سيشمل مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تسعى لتوجيه الطلاب الموهوبين نحو مجالات التميز الأكاديمي والفني.

كتب محمد سعد – أطلق صالح بن عبدالله الزهراني، مدير تعليم القويعية، اليوم الخميس، مبادرة “أنا موهوب” التي تستهدف تحفيز الطلاب الموهوبين على المشاركة في الاختبارات الوطنية لاكتشاف الموهوبين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

أوضح الزهراني أن المبادرة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة للطلاب الموهوبين بمدارس المحافظة، وتعزيز آليات الكشف المبكر والرعاية لهم.

تسعى المبادرة إلى ترشيح 10% من الطلاب والطالبات في كافة المراحل التعليمية كموهوبين، وتوسيع الوعي بالبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، بالإضافة إلى تعريف أولياء الأمور والطلاب على نطاق واسع بأهمية الاكتشاف المبكر للمواهب.

كما تشتمل المبادرة على تنظيم 186 ورشة عمل تعريفية في كل مدرسة، و10 ورش عمل تدريبية للمنسقين والمشرفين على الموهوبين، بالإضافة إلى 372 تقريرًا حول المبادرات المتخصصة و3354 استمارة لقياس قدرات الطلاب المرشحين.

أكد الزهراني أن “أنا موهوب” تأتي ضمن استراتيجيات وزارة التعليم لتحقيق أهداف التعليم في رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تلعبه هذه المبادرات في دعم وتطوير قدرات الطلاب الموهوبين.

يعد مشروع اكتشاف الموهوبين خطوة هامة نحو دعم المبدعين في القويعية، ويُتوقع أن يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق التفوق في مختلف المجالات.