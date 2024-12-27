الهيئة العامة توضح الحقائق حول الإشاعات المتعلقة بالحليب المبخر

في رد رسمي على الإشاعات المتداولة بشأن الحليب المبخر، أصدرت الهيئة العامة بيانًا توضح فيه الحقائق المتعلقة بالمنتج. وأكدت الهيئة أن الحليب المبخر الذي يتم توزيعه في الأسواق يخضع لأعلى معايير الجودة والسلامة، وأن ما تم تداوله حوله لا يتعدى كونه شائعات مغرضة تهدف إلى إرباك المستهلكين.

كتب محمد سعد – نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ما يُروّج له في مقاطع الفيديو التحذيرية بخصوص وجود مادة الكاراجينان (E407) في الحليب المبخر وأثرها المزعوم على الصحة.

وأفادت الهيئة بأن الكاراجينان تُعتبر من المواد المضافة الآمنة، والمصرح باستخدامها ضمن معايير اللائحة الفنية السعودية (SFDA.FD 2500)، التي تحدد قائمة المواد المضافة المقبولة في الأغذية.

كما أكدت الهيئة أن هذه المادة تخضع لتقييمات علمية مستفيضة ومستمرة للتأكد من سلامتها، مع وضع حدود محددة لنسب استخدامها في الأطعمة بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وحثت الهيئة المواطنين على الرجوع إلى مصادرها الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مشددة على التزامها بضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية.

الهيئة العامة تؤكد مجددًا على التزامها بالحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وتحث الجميع على أخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط لضمان الدقة والشفافية.