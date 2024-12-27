سامي الجابر يرد على انتقادات النصراويين بشأن حسابات المنتخب السعودي

في تعليق مثير على الانتقادات التي وجهها بعض النصراويين حول تشكيلة المنتخب السعودي، خرج النجم السابق سامي الجابر للرد على هذه الأقاويل. وأوضح الجابر أن مثل هذه التصريحات لا تؤثر على وحدة الفريق الوطني، مشيرًا إلى أن الاختيارات في المنتخب تتم بناءً على مصلحة الفريق وأداء اللاعبين، بعيدًا عن أي حسابات شخصية أو جماهيرية.

كتب محمد سعد – وجه أسطورة كرة القدم السعودية، سامي الجابر، رسالة قوية لجماهير نادي النصر وإعلامه، منتقدًا الهجوم الذي يتعرض له لاعبو المنتخب السعودي، خصوصًا لاعبي الهلال.

بدأ المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس الخليج بخسارة مؤلمة بنتيجة 2-3 أمام البحرين، قبل أن يستعيد توازنه بفوز صعب بالنتيجة ذاتها على اليمن في الجولة الثانية.

وفي هذا السياق، كتب الجابر عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي: “سعداء بالفوز الذي حققه الأخضر، مستاؤون من الأداء العام للمنتخب رغم الفوز، لكننا متفائلون بالقادم إن شاء الله”.

وأضاف الجابر: “ليس هناك أسوأ من شخص يهاجم لاعبًا يمثل وطنه فقط لأجل تصفية حسابات ناديه، وهذا ما يفعله بعض الإعلاميين النصراويين للأسف، انتقد كما تشاء، أطلق أحكامك القاسية، تمنَّى غيابه عن المنتخب، لكن اجعل دوافعك تتعلق بمصلحة المنتخب وليس بحسابات أندية”.

وتابع: “المشهد الإعلامي أصبح أكثر سوءًا من حال منتخبنا”.

الأخضر يقلب الطاولة ويكسب اليمن بثلاثية شاهد أهداف المباراة #السعودية_اليمن#خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/uhGUt1WdBR — SSC (@ssc_sports) December 25, 2024

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي تنتظره الآن مباراة صعبة وحاسمة ضد العراق في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث ستحدد هذه المباراة المتأهل رسميًا إلى الدور المقبل رفقة البحرين.

سامي الجابر شدد على أهمية دعم جميع الأندية للمنتخب الوطني دون النظر إلى الانتماءات الشخصية، مؤكدًا أن هدف الجميع هو نجاح المنتخب وتحقيق الانتصارات التي ترفع اسم السعودية في المحافل الدولية.