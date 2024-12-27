أبوهداية يهاجم الدوسري بسبب استخدامه الإنجليزية في تحفيز اللاعبين

هاجم الناقد الرياضي محمد أبوهداية قائد المنتخب السعودي سالم الدوسري، منتقدًا أسلوبه في تحفيز زملائه قبل المباريات.

كتب محمد سعد – يواصل المنتخب السعودي استعداداته بقوة لمواجهة مهمة وحاسمة ضد العراق ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي.

في هذا السياق، نشر أبوهداية مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي وعلق قائلاً: “ليش إنجليزي يا سالم؟”.

وأضاف: “لا تتصنع يا سالم، خليك على طبيعتك حفّز زملاءك بحماس وعزيمة، كما كان يفعل أسطورة نادي الاتحاد محمد نور، الذي كتب التاريخ مع المنتخب السعودي”.

وتابع قائلاً: “إذا كان سالم صاحب صفر إنجاز مع المنتخب يُلقب بالأسطورة، ماذا نسمي محمد نور؟”.

يُذكر أن المنتخب السعودي يسعى لمصالحة جماهيره من خلال تحقيق الفوز على العراق، والتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج، مع الطموح بالتتويج باللقب وعودة الأخضر إلى منصات البطولات بعد سنوات من الغياب.