في تصريح مثير للجدل، اتهم الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه أحد الأندية السعودية باستخدام أساليب غير قانونية للفوز بالألقاب. وقال جستنيه إن النادي المعني يسعى لتوظيف علاقاته داخل لجان التحكيم من أجل تحقيق نتائج مريبة، مما يثير التساؤلات حول نزاهة المنافسات الرياضية في المملكة.

أثار الناقد الرياضي عدنان جستنيه جدلًا واسعًا بعد تصريحاته التي تضمنت اتهامًا خطيرًا لنادٍ سعودي بشأن المنافسات في البطولات المحلية.

شهد الموسم الماضي هيمنة نادي الهلال على البطولات المحلية، حيث تُوّج بلقب الدوري بفارق مريح عن أقرب منافسيه، وحصد لقب كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد، واختتم موسمه بالتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النصر.

في أحد البرامج الرياضية، وجّه جستنيه اتهامًا مباشرًا لنادي الهلال، قائلاً: “هناك فريق بين الأندية السعودية عمره ما كان كبير إلا بفضل دعم اللجان والتحكيم”.

وعند سؤاله من قبل مقدم البرنامج عن اسم هذا الفريق، فاجأهم جستنيه بالقول: “الهلال”، ما أثار اعتراضًا واسعًا من المقدم والضيوف الذين رفضوا تصريحاته.

الجدير بالذكر أن الهلال يواصل تقديم مستويات قوية هذا الموسم، حيث يسعى للحفاظ على ألقابه، وينتظره تحدٍ كبير في مواجهة الاتحاد ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر إقامتها في يناير المقبل.

تظل هذه الاتهامات محل جدل كبير في الأوساط الرياضية، حيث يتطلع الجميع إلى تحقيق العدالة في المنافسات الرياضية والحفاظ على نزاهتها بعيدًا عن أي تدخلات غير شريفة.