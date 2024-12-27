رينارد يوضح سبب التغييرات المستمرة في تشكيل المنتخب السعودي في خليجي 26

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن السبب وراء التغييرات المتتالية في تشكيل المنتخب السعودي خلال منافسات كأس الخليج 26. وأوضح رينارد أن الهدف لم يكن بالضرورة حصد البطولة، بل كان تركيزه على منح الفرص لجميع اللاعبين لاكتساب الخبرات والتعرف على مدى قدرتهم في مواجهة تحديات مختلفة، خاصة في المباريات التي تتسم بأهمية كبيرة على المدى الطويل.

كتب محمد سعد – ظهر مدرب المنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينارد ليتحدث عن السبب وراء تغيير اللاعبين المتوالي في الفترة الأخيرة ومباريات كأس الخليج بالأخص وذلك وقال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة العراق:

“فكرتنا في هذه البطولة أنها من 5 مباريات والتدوير فيها مهم، نحن بعيدون عن مستوانا ولكن نتطور، والروح المعنوية عالية وسنكون في الموعد غداً، نحن نسعى إلى إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين، وهذا قد يؤثر على الانسجام الدفاعي في بعض الأحيان، ولكننا نعمل على تحسين هذا الأمر تدريجياً”.

ويستعد الأخضر لمواجهة المنتخب العراقي مساء السبت الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري على ملعب جابر الأحمد الدولي في تمام الخامسة والنصف بتوقيت العاصمة المقدسة مكة المكرمة في الجولة الاخيرة من دور المجموعات في كأس الخليج العربي خليجي 26.

ورغم التغييرات الكثيرة في التشكيل، يبقى رينارد متمسكًا برؤيته الفنية التي تهدف إلى تطوير المنتخب السعودي بشكل شامل، مع التركيز على تحسين الأداء الجماعي وتحقيق الاستعداد الأمثل للبطولات الكبرى القادمة.